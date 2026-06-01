Trump dice que podría alcanzarse un acuerdo con Irán la próxima semana

Según la agencia de noticias Tasnim, Teherán considera que el respeto al alto el fuego en el Líbano formaba parte de los entendimientos alcanzados previamente entre Irán y EEUU en el marco de sus contactos sobre una tregua.

Desde abril buscan acuerdo

El pasado 17 de abril, los Gobiernos de Israel y del Líbano establecieron un alto el fuego de 10 días, un acuerdo del que el movimiento chií libanés Hizbulá no era parte.

El 23 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el cese del fuego se extendía por tres semanas.

Oficialmente la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.

Israel en el sur del Líbano

El 27 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon zona de combate toda la franja del sur del Líbano hasta el río Zahrani –unos 2.000 kilómetros cuadrados de territorio– e instaron a los residentes que aún permanecen en la zona a desplazarse hacia el norte.

Más temprano este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que ordenó a las FDI reanudar los ataques contra los objetivos de Hizbulá en Dahiya, un suburbio de población mayoritariamente chií que está situado al sur de la capital libanesa y es considerado como baluarte de esta milicia proiraní.

(Sputnik)