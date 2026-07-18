Xi Jinping presentó la visión de China para afrontar una nueva etapa de desarrollo de la IA

El presidente Xi presentó la visión de China para afrontar una nueva etapa de desarrollo de la inteligencia artificial. En su intervención, planteó cuatro observaciones: impulsar la innovación mediante la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa; reforzar la conciencia sobre los riesgos para garantizar una IA segura y controlable; promover la inclusión y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones; y fortalecer la solidaridad para mejorar la gobernanza global.