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Mundo Xi | inteligencia artificial |

Impulso a la innovación

Xi Jinping presentó la visión de China para afrontar una nueva etapa de desarrollo de la IA

Xi Jinping también anunció la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, una nueva plataforma destinada a fortalecer la coordinación internacional

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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente chino, Xi Jinping, ha pronunciado el discurso inaugural durante la ceremonia de apertura, en el que situó el desarrollo y la gobernanza de esta tecnología como temas fundamentales de la agenda internacional.

El presidente Xi presentó la visión de China para afrontar una nueva etapa de desarrollo de la inteligencia artificial. En su intervención, planteó cuatro observaciones: impulsar la innovación mediante la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa; reforzar la conciencia sobre los riesgos para garantizar una IA segura y controlable; promover la inclusión y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones; y fortalecer la solidaridad para mejorar la gobernanza global.

Durante la ceremonia, el presidente chino también anunció la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, una nueva plataforma destinada a fortalecer la coordinación internacional en este ámbito. Según explicó, la iniciativa busca responder a las demandas de la comunidad internacional, especialmente de los países del Sur Global, y promover un desarrollo más amplio de la inteligencia artificial.

Además, China anunció nuevas medidas de apoyo a la cooperación internacional en IA, entre ellas la capacitación de 5.000 profesionales de países en desarrollo durante los próximos cinco años, la creación de centros internacionales de cooperación para aplicaciones de inteligencia artificial con distintas organizaciones regionales y la promoción de soluciones tecnológicas aplicadas a ámbitos como la prevención meteorológica, entre otros.

Desde Shanghai, WANG XIAOCHUAN, CGTN en español, para Caras y Caretas

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