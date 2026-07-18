El presidente chino, Xi Jinping, ha pronunciado el discurso inaugural durante la ceremonia de apertura, en el que situó el desarrollo y la gobernanza de esta tecnología como temas fundamentales de la agenda internacional.
Impulso a la innovación
Xi Jinping presentó la visión de China para afrontar una nueva etapa de desarrollo de la IA
Xi Jinping también anunció la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, una nueva plataforma destinada a fortalecer la coordinación internacional