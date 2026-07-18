Directora de Cifra cuestiona estrategia de la Coalición en Rendición de Cuentas y la considera arriesgada y mentirosa

El cuestionamiento apunta a una contradicción de procedimiento que, según explicó, debilita el argumento político de la oposición. La Coalición sostiene que rechazará el proyecto en general pero acompañará determinados artículos. Sin embargo, como recordó la directora de Cifra, si la Rendición de Cuentas no obtiene aprobación general, el articulado ni siquiera llega a discutirse.

En otras palabras, la posibilidad de votar selectivamente algunos artículos desaparece desde el momento en que el proyecto es rechazado en su conjunto. Para Pomiés, esa realidad parlamentaria vuelve inconsistente el mensaje político que la oposición intenta transmitir.

Lacalle Pou, el principal beneficiado

Más allá de la discusión sobre la Rendición de Cuentas, la consultora también analizó el escenario interno de los principales partidos y el mapa de liderazgos de cara a la próxima etapa política.

En ese contexto sostuvo que "el que está hoy en mejor situación es Luis Lacalle Pou, aquel que guardándose en gateras se está preservando de todo este barro de los últimos meses".

La lectura de Pomiés es que el expresidente atraviesa un momento particularmente favorable porque permanece al margen de los conflictos cotidianos que afectan a la oposición, mientras conserva intacta su centralidad dentro del Partido Nacional.

"La suerte que tiene es que nadie le está disputando el liderazgo hoy", afirmó. A su juicio, "en el resto de los blancos no hay liderazgos claros que arrastren; los posibles líderes son muy respetuosos, nadie quiere ocupar el lugar de él".

La combinación entre una oposición que enfrenta dificultades para construir una estrategia común y un liderazgo blanco sin competidores internos claros configura, según el análisis de Cifra, un escenario que fortalece la figura de Lacalle Pou mientras el resto del sistema político continúa reacomodándose tras el cambio de gobierno.