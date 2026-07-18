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Sociedad turismo | jubilados |

Experiencias turísticas accesibles

Turismo Social: jubilados y pensionistas podrán viajar a la Fiesta de San Javier en Río Negro

El Ministerio de Turismo, junto a ONAJPU, lanzó una nueva propuesta del Sistema Nacional de Turismo Social para que jubilados y pensionistas participen de la tradicional Fiesta de San Javier, los días 25 y 26 de julio.

San Javier Onajpu
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Turismo presentó una nueva propuesta del Sistema Nacional de Turismo Social que permitirá a jubilados y pensionistas de todo el país participar de la tradicional Fiesta de San Javier, que se desarrollará los días 25 y 26 de julio en el departamento de Río Negro.

La iniciativa se lleva adelante en coordinación con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y busca ampliar el acceso al turismo para distintos sectores de la población.

La actividad forma parte de la política impulsada por la cartera para promover experiencias turísticas accesibles, fomentando el disfrute, el intercambio y el conocimiento de los diferentes destinos del país. En esta oportunidad, los participantes podrán conocer San Javier y disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad, caracterizada por mantener vivas las tradiciones culturales de la comunidad de origen ruso.

Turismo como herramienta de integración

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que el turismo "es un derecho y una oportunidad para conocer nuestro país, compartir experiencias y fortalecer el encuentro entre las personas". En ese sentido, subrayó que el Sistema Nacional de Turismo Social continúa generando oportunidades para que más uruguayos accedan a propuestas turísticas de calidad mediante el trabajo conjunto con organizaciones e instituciones de todo el territorio.

Menoni también señaló que estas iniciativas permiten acercar a jubilados y pensionistas a celebraciones que revalorizan la identidad, la cultura y las tradiciones de las distintas comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el patrimonio cultural y el turismo.

Fortalecer el acceso al turismo

Desde el Ministerio de Turismo indicaron que esta propuesta se enmarca en la estrategia de consolidación del Sistema Nacional de Turismo Social, una política que busca democratizar el acceso a los viajes a través de acuerdos con organizaciones sociales, instituciones públicas y operadores turísticos registrados.

Con este tipo de acciones, la cartera procura que un mayor número de personas pueda recorrer el país y participar de eventos culturales que contribuyen a preservar la identidad local, al tiempo que dinamizan la actividad turística y promueven el desarrollo de las comunidades anfitrionas.

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