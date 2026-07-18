Turismo Social: jubilados y pensionistas podrán viajar a la Fiesta de San Javier en Río Negro

Turismo como herramienta de integración

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que el turismo "es un derecho y una oportunidad para conocer nuestro país, compartir experiencias y fortalecer el encuentro entre las personas". En ese sentido, subrayó que el Sistema Nacional de Turismo Social continúa generando oportunidades para que más uruguayos accedan a propuestas turísticas de calidad mediante el trabajo conjunto con organizaciones e instituciones de todo el territorio.

Menoni también señaló que estas iniciativas permiten acercar a jubilados y pensionistas a celebraciones que revalorizan la identidad, la cultura y las tradiciones de las distintas comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el patrimonio cultural y el turismo.

Fortalecer el acceso al turismo

Desde el Ministerio de Turismo indicaron que esta propuesta se enmarca en la estrategia de consolidación del Sistema Nacional de Turismo Social, una política que busca democratizar el acceso a los viajes a través de acuerdos con organizaciones sociales, instituciones públicas y operadores turísticos registrados.

Con este tipo de acciones, la cartera procura que un mayor número de personas pueda recorrer el país y participar de eventos culturales que contribuyen a preservar la identidad local, al tiempo que dinamizan la actividad turística y promueven el desarrollo de las comunidades anfitrionas.