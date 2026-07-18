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Política

Entre el 24 de julio y el 4 de agosto

Coalición viaja a Israel invitada por el gobierno de Netanyahu; el FA resolvió no participar

Legisladores e intendentes, mantendrá reuniones con autoridades israelíes y participará de intercambios sobre el conflicto en Medio Oriente. El viaje será entre el 27 de julio y el 4 de agosto.

Legisladores e intendentes de la Coalición Republicana viajarán en los próximos días a Israel.

Legisladores e intendentes de la Coalición Republicana viajarán en los próximos días a Israel.
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Un grupo de legisladores de la Coalición Republicana, junto al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, viajará a Israel para mantener reuniones con autoridades del gobierno de ese país. La invitación fue realizada por el gobierno israelí a través de su embajada en Uruguay.

La delegación uruguaya estará integrada por 14 representantes, entre legisladores e intendentes. Durante la visita mantendrán encuentros con autoridades gubernamentales e intercambiarán con expertos sobre el conflicto en Medio Oriente.

Entre los integrantes figuran los senadores del Partido Colorado Andrés Ojeda, Robert Silva y Tabaré Viera. También viajarán los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi, Javier García, Sebastián Da Silva, Rodrigo Blas y Carlos Daniel Camy, además del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

A la delegación también se sumará el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

El FA no participará del viaje

La invitación también fue extendida al Frente Amplio. Sin embargo, varias fuentes legislativas señalaron que la fuerza política resolvió no participar al entender que la convocatoria provenía del gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu.

Además, fuentes políticas aseguraron que las negociaciones por la Rendición de Cuentas que se desarrolla en la Cámara de Diputados retomarán impulso una vez que la delegación regrese a Montevideo. Las mismas fuentes señalaron que Perrone es uno de los actores involucrados en esas conversaciones.

El viaje comenzará el 27 de julio y el retorno está previsto para el 4 de agosto.

Delegaciones uruguayas de características similares ya habían viajado a Israel en años anteriores para conocer la situación de ese país.

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