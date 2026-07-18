Un grupo de legisladores de la Coalición Republicana, junto al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, viajará a Israel para mantener reuniones con autoridades del gobierno de ese país. La invitación fue realizada por el gobierno israelí a través de su embajada en Uruguay.
Entre el 24 de julio y el 4 de agosto
Coalición viaja a Israel invitada por el gobierno de Netanyahu; el FA resolvió no participar
Legisladores e intendentes, mantendrá reuniones con autoridades israelíes y participará de intercambios sobre el conflicto en Medio Oriente. El viaje será entre el 27 de julio y el 4 de agosto.