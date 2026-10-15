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Operación Centello |

Operación Centella

Narcotráfico: cae funcionaria municipal e hija de jerarcas en operativo antidrogas en Treinta y Tres

La captura de una mujer durante una operación contra el narcotráfico sacude Treinta y Tres tras revelarse sus vínculos familiares.

Intendencia de Treinta y Tres

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Una fuerta noticia de impacto político e institucional sacude las bases de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. Una investigación judicial por narcotráfico culminó con la detención de una funcionaria municipal ligada estrechamente a altas figuras políticas del departamento, abriendo un complejo escenario que combina imputaciones por delitos de estupefacientes y serios cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos, según lo informado por Crónicas del Este.

La implicada es Luana Belén del Puerto Castro, de 25 años, quien se desempeñaba en la Oficina de la Juventud de la comuna. La joven es hija de Eliane Castro —jerarca en el área de Desarrollo Social de la Intendencia— e hijastra del exintendente Ramón Da Silva. Su arresto no solo generó conmoción por la magnitud de la operación policial, sino también por el hallazgo de actos administrativos oficiales que comprueban beneficios salariales otorgados bajo designación directa.

Operación Centello: Allanamientos, incautaciones y cuatro detenidos

El procedimiento, denominado "Operación Centello", fue ejecutado por la Brigada Departamental Antidrogas con el despliegue de efectivos procedentes de Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro Largo, apoyados por la Unidad de Investigaciones y la brigada de perros K9.

El operativo comprendió siete allanamientos simultáneos en los barrios 25 de Agosto, María Isabel, Goyenola, Kennedy, Artigas y Las Delicias. Como resultado, la Policía logró la detención de cuatro personas —entre las que se encuentra la funcionaria comunal— y la incautación de dosis de cocaína, pasta base, 50 pastillas de éxtasis, dos revólveres, municiones, balanzas de precisión, dinero en efectivo y tres vehículos. El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de 2° Turno, a cargo de la Dra. Segovia.

Compensaciones bajo la lupa: La firma del intendente Mario Silvera

A la gravedad del expediente judicial se le suma la controversia por el manejo presupuestal en la Intendencia. Documentación oficial revela que, mediante la Resolución N.º 2055 (expediente 3874), el intendente Mario Silvera Araujo y el secretario general Horacio Bordón Medina firmaron la concesión de una compensación salarial mensual de $ 5.000 para del Puerto Castro.

El documento expuesto por el citado medio fundamenta dicho pago en la "importancia de las tareas" desempeñadas en la Oficina de la Juventud, aunque sin detallar las funciones específicas que justificaban dicha asignación especial. Este hallazgo encendió las alarmas de la oposición y la ciudadanía respecto a los criterios de transparencia en las contrataciones directas y la supervisión de los antecedentes del personal que ingresa a la función pública.

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