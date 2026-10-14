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Sociedad intervenir | Parque Lecocq |

Investigación administrativa

La Intendencia de Montevideo evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq

La Intendencia de Montevideo investiga presuntas irregularidades en la gestión del parque y evalúa una intervención mientras avanzan las actuaciones.

La Intendencia evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento mientras avanzan las actuaciones administrativas.

La Intendencia evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento mientras avanzan las actuaciones administrativas.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo dispuso una investigación administrativa sobre la gestión del Parque Lecocq, en el marco de actuaciones vinculadas a presuntas irregularidades que son investigadas por la Asesoría Jurídica de la comuna. El procedimiento se encuentra en curso y busca examinar la gestión del parque.

Posible intervención

En paralelo, la Intendencia evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento mientras avanzan las actuaciones administrativas.

Hasta el momento, no se han informado públicamente detalles específicos sobre los hechos bajo investigación ni conclusiones acerca de eventuales responsabilidades.

El Parque Lecocq, ubicado en el kilómetro 19,200 de la Avenida Luis Batlle Berres y lindero a los humedales de Santa Lucía, cumple un rol clave como centro de conservación de especies y espacio de recreación pública.

Las tierras en donde actualmente se encuentra el parque pertenecieron a don Francisco Lecocq, empresario y político uruguayo y tienen una extensión que alcanzan las 120 hectáreas, con zonas de pradera, bosque y superficies de agua.

Se espera que en los próximos días la administración departamental defina los pasos de la posible intervención.

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