La Intendencia de Montevideo evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq

Hasta el momento, no se han informado públicamente detalles específicos sobre los hechos bajo investigación ni conclusiones acerca de eventuales responsabilidades.

El Parque Lecocq, ubicado en el kilómetro 19,200 de la Avenida Luis Batlle Berres y lindero a los humedales de Santa Lucía, cumple un rol clave como centro de conservación de especies y espacio de recreación pública.

Las tierras en donde actualmente se encuentra el parque pertenecieron a don Francisco Lecocq, empresario y político uruguayo y tienen una extensión que alcanzan las 120 hectáreas, con zonas de pradera, bosque y superficies de agua.

Se espera que en los próximos días la administración departamental defina los pasos de la posible intervención.