La Intendencia de Montevideo dispuso una investigación administrativa sobre la gestión del Parque Lecocq, en el marco de actuaciones vinculadas a presuntas irregularidades que son investigadas por la Asesoría Jurídica de la comuna. El procedimiento se encuentra en curso y busca examinar la gestión del parque.
Investigación administrativa
La Intendencia de Montevideo evalúa intervenir la gestión del Parque Lecocq
La Intendencia de Montevideo investiga presuntas irregularidades en la gestión del parque y evalúa una intervención mientras avanzan las actuaciones.