Un operativo policial destinado a esclarecer un caso de homicidio derivó en un perturbador hallazgo en las últimas horas en el barrio Peñarol. Efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo irrumpieron en una finca identificada como punto de venta de estupefacientes y localizaron en su interior a un hombre que se encontraba cautivo y amarrado con cadenas.
Tenebroso
Hallazgo impactante: la Policía buscaba a un sospechoso y encontró a un hombre encadenado en una boca de drogas
Un operativo llevado a cabo por la Policía en el barrio Peñarol permitió rescatar a una persona que permanecía privada de su libertad desde hacía tres días.