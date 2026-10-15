Hallazgo impactante: la Policía buscaba a un sospechoso y encontró a un hombre encadenado en una boca de drogas

Fuentes policiales informaron que el procedimiento concluyó con la detención de tres personas que se encontraban en el inmueble al momento de la irrupción táctica. Los indagados fueron puestos de inmediato a disposición de la Justicia y trasladados para declarar ante la Fiscalía correspondiente.

Asistencia médica y derivación del caso

Tras la intervención de la Policía, el hombre rescatado recibió atención médica primaria para evaluar su estado general de salud e hidratación luego del prolongado cautiverio. Posteriormente, prestó declaración preliminar ante las autoridades judiciales para aportar detalles sobre las circunstancias en las que fue retenido y la identidad de los responsables.

Las autoridades continúan trabajando en la escena y recabando pericias con el objetivo de determinar si los detenidos tienen vinculación directa tanto con el homicidio indagado originalmente como con la red de extorsión y secuestro montada en la finca de Peñarol.