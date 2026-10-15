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Sociedad boca | homicidio | Investigación

Tenebroso

Hallazgo impactante: la Policía buscaba a un sospechoso y encontró a un hombre encadenado en una boca de drogas

Un operativo llevado a cabo por la Policía en el barrio Peñarol permitió rescatar a una persona que permanecía privada de su libertad desde hacía tres días.

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Allanamiento de la Policía encontró a hombre atado en una boca

 

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Por Redacción de Caras y Caretas

Un operativo policial destinado a esclarecer un caso de homicidio derivó en un perturbador hallazgo en las últimas horas en el barrio Peñarol. Efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo irrumpieron en una finca identificada como punto de venta de estupefacientes y localizaron en su interior a un hombre que se encontraba cautivo y amarrado con cadenas.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar por Telemundo, la víctima manifestó a los agentes que llevaba tres días privada de su libertad. Durante ese período, sus captores le impidieron comer y dormir, en un severo estado de sometimiento físico y psicológico en el contexto de las disputas territoriales vinculadas al narcomenudeo en la zona.

Investigación por homicidio y detenciones en el lugar

El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía en el marco de las actuaciones para dar con los responsables de un asesinato perpetrado recientemente en el barrio. Al ingresar a la propiedad, los efectivos de la brigada de investigaciones no solo constataron la presencia de sustancias ilícitas y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, sino que también se topan de forma imprevista con la víctima maniatada.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento concluyó con la detención de tres personas que se encontraban en el inmueble al momento de la irrupción táctica. Los indagados fueron puestos de inmediato a disposición de la Justicia y trasladados para declarar ante la Fiscalía correspondiente.

Asistencia médica y derivación del caso

Tras la intervención de la Policía, el hombre rescatado recibió atención médica primaria para evaluar su estado general de salud e hidratación luego del prolongado cautiverio. Posteriormente, prestó declaración preliminar ante las autoridades judiciales para aportar detalles sobre las circunstancias en las que fue retenido y la identidad de los responsables.

Las autoridades continúan trabajando en la escena y recabando pericias con el objetivo de determinar si los detenidos tienen vinculación directa tanto con el homicidio indagado originalmente como con la red de extorsión y secuestro montada en la finca de Peñarol.

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