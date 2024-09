Nico Selves no cierra la puerta, la abre a Las cosas sin presente

Nada de eso. Nico es solo (¿solo?) un músico-poeta, que este viernes (20 de setiembre), con Sus Amables Fantasmas, presentará en sociedad su tercer disco (sí, el tercero), “Las cosas sin presente”. El concierto será en la Sala Lazaroff (Intercambiador Belloni, 1er piso.; Av. 8 de Octubre N° 4849 esquina Av. José Belloni), a partir de las 21 horas. Las entradas están a la venta por Tickantel.

Haga una primera prueba sonora:

Embed - Pelusa

Los fantasmas amables

En la presentación de este disco, Nico estará acompañado por una formación que se las trae: Felipe Badaró, en batería; Federico Nollenberger, en teclados y Andrés Pigatto en bajo.

Además, la puesta escénica y musical contará con un cuarteto de vientos formado por Lucia Espósito en saxo barítono, Gonzalo Levin en saxo tenor, Camilo Vernengo en trompeta y Karen Martínez en clarinete, más varios músicos invitados.

Tiene algo para contar

Las reseñas de discos están sobrevaloradas. Prisioneras de una tradición amante del canon, estas escrituras suelen oscilar entre comparativas intrincadas (“salir a cazar influencias y referencias”) y las sanciones pomposas: esto debería ser así, “se equivocó”, “no rinde”, o cosas por el estilo.

Por planteos musico-poéticos como el de este disco, sin embargo, vale decir: qué bueno es dedicarse a escuchar algo sin tener que etiquetarlo ni sancionarlo. Lo que vale es escucharlo, escudriñar o apenas asomarse a esas zonas misteriosas que vuelven urgente a una historia, a esa trama de sonidos que inquieta o se clava en el tejido muscular.

Allí, en esa acción (escuchar), las traducciones al mundo de las palabras, al imperio de logos, “se queda corta”; no importa el grado de maestría catalogable a partir de una autopsia de acordes, criterios de instrumentación, tratamiento melódico, articulación de frases. Lo que Nico propone es una colección de canciones con un concepto expresivo poderoso, personal, que gana fuerza en la escucha “de corrido” del disco.

Cierto, esto no calza con la máxima que dice que si a los 30 segundos no te atrapó, se olvida. Escuchar demanda (siempre demandó) de la paciencia: paciencia para volar entre asociaciones con los viajes sonoros de Mateo, de El Príncipe, de “Choncho” Lazaroff, de aquellas épicas búsquedas de la MPB (Caetano Veloso; paciencia para no caer en el concepto de “eclecticismo”, sino asumir que el mapa musical de la región se hizo carne en una escucha localizada, porosa, receptiva; paciencia para que los sonidos se carguen de electricidad, de pulsión rítmica, o germinen en la yuxtaposición de secciones contrastantes, en una voz que suena áspero y a veces desgarrada.

No vale contar más. Hay que escuchar.

Embed - Las cosas sin presente

El señor Nico Selves

Nico Selves nació en 1989, en Montevideo, y a los quince años inició su formación como guitarrista con Juan Bervejillo primero y Eduardo Mauris después. Compuso y editó su primer disco a los 23 años, “Foco”, con el grupo Mantrío. Al año siguiente entró en el Conservatorio de Sao Paulo-Tatui para formarse en canto MPB/Jazz durante cinco años.

En 2019 volvió a Uruguay y produjo su segundo disco, “La libretá”, y participó de la composición del disco “Viento en la camiseta” junto a Amanda Mara (2021).

En 2019 fue galardonado con el Premio Nacional de Música por la canción “Corazón verde”, una composición vocal inspirada en el cuento del mismo nombre del escritor Felisberto Hernández.