Novedades en Uruguay: José María Giménez volvió a entrenar y podría sumar minutos

La gran novedad que atraviesa a la selección es que luego de una lesión, José María Giménez volvió a entrenar con normalidad junto al plantel y las posibilidades de que sume minutos e incluso sea titular, crecen. Una posibilidad que se maneja es que el zaguero del Atlético Madrid ingrese en lugar de Sanabria, quedando él como zaguero y pasando a Mathías Olivera al lateral izquierdo.