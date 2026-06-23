Luego del duro empate ante Cabo Verde, que lo deja al borde la eliminación, Uruguay enfrentará a España con la obligación de sumar para poder mantener la ilusión de seguir en el Mundial. El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, analiza meter mano en el equipo.
¿vuelve el capitán?
Novedades en Uruguay: José María Giménez volvió a entrenar y podría sumar minutos
El zaguero uruguayo entrenó a la par del grupo, y estará a disposición de Marcelo Bielsa de cara al choque ante España el próximo viernes.