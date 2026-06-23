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José María Giménez | Mundial |

¿vuelve el capitán?

Novedades en Uruguay: José María Giménez volvió a entrenar y podría sumar minutos

El zaguero uruguayo entrenó a la par del grupo, y estará a disposición de Marcelo Bielsa de cara al choque ante España el próximo viernes.

Josema volvió a entrenar y podría ser titular en Uruguay.

Josema volvió a entrenar y podría ser titular en Uruguay.
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Luego del duro empate ante Cabo Verde, que lo deja al borde la eliminación, Uruguay enfrentará a España con la obligación de sumar para poder mantener la ilusión de seguir en el Mundial. El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, analiza meter mano en el equipo.

La gran novedad que atraviesa a la selección es que luego de una lesión, José María Giménez volvió a entrenar con normalidad junto al plantel y las posibilidades de que sume minutos e incluso sea titular, crecen. Una posibilidad que se maneja es que el zaguero del Atlético Madrid ingrese en lugar de Sanabria, quedando él como zaguero y pasando a Mathías Olivera al lateral izquierdo.

Por otro lado, si bien Guillermo Varela no se hizo presente en el último entrenamiento, todo indica que no habrá problemas para que el futbolista del Flamengo sea titular el próximo viernes.

Según informó la AUF, este miércoles la selección uruguaya entrenará a puertas cerradas mientras que el miércoles entrenarán a la mañana con apertura a la prensa por 15 minutos. El plantel partirá a las 15:00 horas locales rumbo a Guadalajara en vuelo chárter que demorará 2 horas y media aproximadamente.

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