Rendición de Cuentas: Coalición Republicana votará la mitad de los artículos del proyecto

Rodríguez dijo que en la coalición dejaron para este martes resolver qué harán con los artículos del inciso del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente el 265 y el 269, referidos al sistema único de transferencias a la infancia y sus condicionalidades, que fue uno de los temas que más ruido generaron dentro de la coalición. El diputado nacionalista subrayó que quieren consensuar una posición en relación a esos dos artículos particulares, si bien señaló que, “sea cual sea el anuncio que se realice, a favor o en contra”, probablemente desde la oposición anuncien “la presentación de una fórmula alternativa”.

Casi el 50% del proyecto

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, también integrante de la comisión, dijo a luego de la reunión que en la mayoría de los artículos que trataron estuvieron de acuerdo en cuanto a cómo votar, y señaló que, cuando hubo diferencias con los diputados blancos, argumentaron y los convencieron, “y viceversa”. “Intentamos tratar de unificar lo máximo posible la votación de toda la Coalición Republicana y no tuvimos mayores problemas”, subrayó.

Consultado sobre cuántos artículos votará la coalición en la comisión, el diputado colorado dijo que su partido hizo un estudio el sábado y calculó que votarían cerca de 57% del proyecto. No obstante, ese porcentaje bajó este lunes, luego de la reunión con los nacionalistas, a cerca de 50%, es decir, casi la mitad de los artículos.