La Rendición de Cuentas presentada por el gobierno del presidente Yamandú Orsi entra en una etapa decisiva y fundamental de cara al futuro. La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, como instancia previa a la votación en el plenario. Por eso, este lunes de tarde los diputados de la Coalición Republicana que integran la comisión estuvieron reunidos cerca de tres horas para afinar posturas sobre los artículos que votarán en particular, siempre y cuando el proyecto se apruebe antes en general.
Comisión comienza a votar
Rendición de Cuentas: Coalición Republicana votará la mitad de los artículos del proyecto
La Coalición Republicana ya ha anunciado que no acompañará el proyecto en general, sin embargo está de acuerdo con la mitad de los artículos.