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Política

Comisión comienza a votar

Rendición de Cuentas: Coalición Republicana votará la mitad de los artículos del proyecto

La Coalición Republicana ya ha anunciado que no acompañará el proyecto en general, sin embargo está de acuerdo con la mitad de los artículos.

Coalición Republicana se apresta a votar casi la mitad de los artículos de la Rendición de Cuentas.

Coalición Republicana se apresta a votar casi la mitad de los artículos de la Rendición de Cuentas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La Rendición de Cuentas presentada por el gobierno del presidente Yamandú Orsi entra en una etapa decisiva y fundamental de cara al futuro. La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, como instancia previa a la votación en el plenario. Por eso, este lunes de tarde los diputados de la Coalición Republicana que integran la comisión estuvieron reunidos cerca de tres horas para afinar posturas sobre los artículos que votarán en particular, siempre y cuando el proyecto se apruebe antes en general.

Luego de la reunión, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, dijo a La Diaria que todavía no terminaron de peinar todos los artículos, pero avanzaron bastante y ya tienen postura sobre cerca de 290. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene 366 artículos.

El diputado nacionalista resaltó que hay un solo artículo en el que no votarán lo mismo que los colorados, pero aseguró que se trata de un tema “realmente menor”. “Si fuese importante, nos hubiésemos preocupado para hacer coincidir opiniones. Si nos dimos la libertad es porque ambas partes consideramos que no era una cuestión ni de principios ni de finales”, acotó.

Rodríguez dijo que en la coalición dejaron para este martes resolver qué harán con los artículos del inciso del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente el 265 y el 269, referidos al sistema único de transferencias a la infancia y sus condicionalidades, que fue uno de los temas que más ruido generaron dentro de la coalición. El diputado nacionalista subrayó que quieren consensuar una posición en relación a esos dos artículos particulares, si bien señaló que, “sea cual sea el anuncio que se realice, a favor o en contra”, probablemente desde la oposición anuncien “la presentación de una fórmula alternativa”.

Casi el 50% del proyecto

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, también integrante de la comisión, dijo a luego de la reunión que en la mayoría de los artículos que trataron estuvieron de acuerdo en cuanto a cómo votar, y señaló que, cuando hubo diferencias con los diputados blancos, argumentaron y los convencieron, “y viceversa”. “Intentamos tratar de unificar lo máximo posible la votación de toda la Coalición Republicana y no tuvimos mayores problemas”, subrayó.

Consultado sobre cuántos artículos votará la coalición en la comisión, el diputado colorado dijo que su partido hizo un estudio el sábado y calculó que votarían cerca de 57% del proyecto. No obstante, ese porcentaje bajó este lunes, luego de la reunión con los nacionalistas, a cerca de 50%, es decir, casi la mitad de los artículos.

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