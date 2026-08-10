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Política

debate en las alturas

Con centro en la Rendición de Cuentas, se reúne este martes el Consejo de Ministros

El presidente Yamandú Orsi auguró que la reunión del Consejo de Ministros será "muy abierta", sin especificar los temas a tratar.

Orsi reúne al Consejo de Ministros.

Orsi reúne al Consejo de Ministros.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Con la vista puesta en la consideración de la Rendición de Cuentas y mientras en las calles se verifica el paro general parcial convocado por el PIt-Cnt, el presidente Yamandú Orsi reúne este martes al Consejo de Ministros desde las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva.

La reunión tendrá como referencia el tratamiento de la Rendición de Cuentas, la que se prevé comenzará a ser votada en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, convocada a partir de la hora 10.

Mientras tanto, se realiza el paro general parcial convocado por el Pit-Cnt, que tiene como reclamo central la inclusión de más recursos en la Rendición de Cuentas destinados a políticas sociales.

El presidente Orsi se refirió a la reunión del Consejo de Ministros este lunes, ocasión en la que adelantó que será "muy abierta". "Estamos juntando mucha información, porque hay mucha cosa que ha pasado. Hemos dejado pasar unos cuantos días y creo que nos hemos nutrido de mucha agenda como para que mañana (martes) la trabajemos, por lo menos, en un par de horas y media", indicó.

Orsi y las propuestas de Cabildo

Consultado por Subrayado (Cabal 10) sobre las propuestas de Cabildo Abierto, entre ellas, un impuesto transitorio a las ganancias de los bancos comerciales y las administradoras de crédito, Orsi sostuvo que todavía no hay una respuesta, pero se está trabajando en el análisis de la iniciativa junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Se analiza "qué puntos, hasta dónde podemos llegar y cuáles son en los que no podemos avanzar; más allá de si se vota o no se vota. Tiene que ver con visión del país y de las cosas".

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