Con la vista puesta en la consideración de la Rendición de Cuentas y mientras en las calles se verifica el paro general parcial convocado por el PIt-Cnt, el presidente Yamandú Orsi reúne este martes al Consejo de Ministros desde las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva.
debate en las alturas
Con centro en la Rendición de Cuentas, se reúne este martes el Consejo de Ministros
El presidente Yamandú Orsi auguró que la reunión del Consejo de Ministros será "muy abierta", sin especificar los temas a tratar.