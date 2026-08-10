Con centro en la Rendición de Cuentas, se reúne este martes el Consejo de Ministros

El presidente Orsi se refirió a la reunión del Consejo de Ministros este lunes, ocasión en la que adelantó que será "muy abierta". "Estamos juntando mucha información, porque hay mucha cosa que ha pasado. Hemos dejado pasar unos cuantos días y creo que nos hemos nutrido de mucha agenda como para que mañana (martes) la trabajemos, por lo menos, en un par de horas y media", indicó.

Orsi y las propuestas de Cabildo

Consultado por Subrayado (Cabal 10) sobre las propuestas de Cabildo Abierto, entre ellas, un impuesto transitorio a las ganancias de los bancos comerciales y las administradoras de crédito, Orsi sostuvo que todavía no hay una respuesta, pero se está trabajando en el análisis de la iniciativa junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Se analiza "qué puntos, hasta dónde podemos llegar y cuáles son en los que no podemos avanzar; más allá de si se vota o no se vota. Tiene que ver con visión del país y de las cosas".