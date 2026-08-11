Orsi reafirma el interés de conectar el Ferrocarril Central con Argentina y Paraguay

A su vez, el mandatario no descartó la posibilidad de contar con un servicio de transporte de pasajeros, para lo cual aguarda un estudio en setiembre que confirmaría si se puede retomar el eje de la ruta 5.

Ampliar hacia Argentina y Paraguay

Al ser consultado por una eventual ampliación en rueda de prensa tras el acto, Orsi explicó: "Si se pudiera conectar con otros países, como Argentina y Paraguay, mejor. Los avances en diálogo son buenos, hay que soñar, pensar y expandir. Es una de las prioridades".

En la misma línea, recordó que el Ferrocarril Central “tiene articulación con el puerto y la posibilidad de que otros operadores, no solo UPM, utilicen la vía férrea", mientras resaltó la intención de seguir sumando carga.

No es la primera vez que se desliza la posibilidad de internacionalizar el medio de transporte logístico. El propio Orsi había anticipado la posibilidad hace poco más de un año, cuando dijo que su par paraguayo, Santiago Peña, también estaba interesado en utilizarlo para la carga paraguaya.

“Es toda una negociación de tres puntas", manifestó en la oportunidad, sumando a Argentina en la ecuación del ferrocarril, que hoy une el Puerto de Montevideo con Paso de los Toros.