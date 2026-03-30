OSE procura nuevas fuentes de agua para asegurar el suministro a Minas

Agregó que a eso se agrega "todo un sistema de recirculación mediante bombeo, donde tenemos definidos 12 puntos donde se regenera el agua y la vamos haciendo recircular para mantener el caudal del Arroyo San Francisco".

Mantienen suministro

Por su parte, un informe del diario Primera Página indica que Minas logró mantener el suministro de agua potable sin interrupciones durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, en medio de la emergencia hídrica provocada por la persistente falta de precipitaciones.

Añade, que desde febrero, personal desplegado en la zona viene realizando tareas de limpieza, desmalezado y liberación de cursos de agua para reforzar el caudal hacia el Embalse Maggiolo.

La situación crítica llevó a OSE a declarar el estado de Alerta 3, previsto en su Plan de Contingencia frente a sequías, luego de que el nivel del embalse descendiera por debajo de 1,5 metros del mínimo requerido.

Entre las acciones implementadas, se desarrollaron bombeos en distintos cursos de agua de la cuenca con el objetivo de incrementar artificialmente el volumen que llega al embalse, una estrategia clave para sostener el sistema en condiciones críticas. Asimismo, las labores de limpieza buscan favorecer el escurrimiento del agua hacia la represa, evitando su estancamiento, mientras que OSE traslada el agua en camiones cisterna.

Apoyo del Ejército

En apoyo a estos trabajos fue movilizado personal del Batallón de Infantería Nº11, del Grupo Cruzada Libertadora de 1825 de Artillería y del Cuartel General de la División de Ejército IV. Los despliegues incluyen destacamentos de 15 efectivos, junto con un servicio permanente de integrantes de la División, cumpliendo jornadas de trabajo de 12 horas diarias de lunes a domingo.

Esta gestión permitió mitigar los efectos de la emergencia y evitar interrupciones en el servicio.