Para Envidrio hay operativo político para destruir autogestión

Para los trabajadores de Envidrio el caso del diputado Daniel Placeres se enmarca en un operativo político para desprestigiar el sistema de autogestión de empresas.

“Han hecho un daño terrible a la imagen de Envidrio”, sentenció Daniel García, integrante de la directiva de la cooperativa.

García dijo a Caras y Caretas Portal que el tema se resume en tres puntos: “Denuncias de que trabajamos en negro, el operativo político que armaron para que Envidrio no funcione más, y la relación del compañero Daniel Placeres con la cooperativa”.

Este lunes se conoció la decisión del diputado Daniel Placeres (FA-MPP) de renunciar a su banca para presentarse ante la Justicia sin fueros. El exlegislador fue acusado de conjunción de interés público y privado por su actitud

Sobre la situación actual de Envidrio explicó que tras dos años de paralización “en setiembre de 2018 comenzamos a producir. Abastecimos al mercado local y hace un par de meses logramos acceder a tres contratos en Brasil, gracias a los cuales hemos logrado exportar y con la perspectiva de seguir exportando y aumentando la producción. Además, con la posibilidad de incorporar más mano de obra”.

Usaron a tres traidores de Envidrio en beneficio de un objetivo político para sectores de la clase dominante que odian este tipo de emprendimiento»

En ese marco es que se da lo que para los trabajadores constituye “un operativo político. Usaron a tres traidores de Envidrio en beneficio de un objetivo político para sectores de la clase dominante que odian este tipo de emprendimiento. Un modelo en el cual los trabajadores tienen la unidad en sus manos y son dueños de la misma. El objetivo era pegarle a Placeres y arrasar con este modelo”.

Poderosos intereses

Para García no hay dudas que detrás del diputado nacionalista Rodrigo Goñi hay intereses poderosos que “armaron todo esto con Santo y Seña”. Y no descartó la complicidad del exdiputado Gonzalo Mujica.

“Apuntan hacia Placeres pero el trasfondo era que Envidrio cerrara la producción porque ellos están en contra de este tipo de emprendimiento”, subrayó.

Recordó que tras la constitución de la cooperativa “trabajamos ocho años ininterrumpidos. Paramos el horno porque este había llegado al límite de su vida útil en 2016. Tuvimos dos años parados”. Y puso énfasis en que “somos dueños de todo esto. No se estaba produciendo”.

Apuntan hacia Placeres pero el trasfondo era que Envidrio cerrara la producción porque ellos están en contra de este tipo de emprendimiento”

Sobre las denuncias de trabajo en negro explicó que lo que se hizo fueron “tareas voluntarias de los dueños, hacer mantenimiento, cuidar la fábrica, limpiar. Porque nos íbamos a ir todos para casa y ¿quién iba a cuidar los bienes?”, reflexionó.

“Estamos dentro de un sistema capitalista en el cual, por un lado, somos una Sociedad Anónima pero en la parte de funcionamiento lo hacemos por autogestión, un colectivo”, agregó.

“Somos los dueños”

Indicó García que la cooperativa la componen 80 trabajadores y que el 100% de las acciones pertenecen a una asociación civil que integra a todos. “Somos los dueños de todo esto. Cuando la fábrica estaba parada a algunos compañeros se les daba viático para la comida, para el boleto”.

No obstante, “el sistema no admite que estando en el seguro de paro se haga esto. Lo que pasa es que la autogestión no tiene un marco legal. Sabemos que estamos indefensos, Pero nosotros estamos cuidando lo que es nuestro. Eso se debe tener claro. Sabemos lo que es trabajo en negro, pero eso es cuando uno es asalariado, cuando uno tiene un patrón, acá el modelo no es ese”.

Sobre Daniel Placeres recordó que “integró la directiva de Envidrio hasta febrero de 2015. de esa fecha para acá no tiene más nada que ver con la cooperativa, excepto que es un compañero que la fundó con otros 60. Claro que tiene un sentimiento por esto y cada tanto viene. Ahora lo quieren procesar porque votó un seguro de paro”.