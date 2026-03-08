Hacete socio para acceder a este contenido

Para Trump que el nuevo líder de Irán "no aguantaría" mucho sin la aprobación de EEUU

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, fue elegido este domingo en una sesión de la Asamblea de Expertos.

Trump quiere decidir sobre Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el nuevo líder de Irán supuestamente "no aguantaría mucho" sin el visto bueno de Washington. Trump dijo antes que quisiera participar personalmente en el proceso de elección del nuevo líder de Irán.

"Si no recibe nuestra aprobación (cualquier líder eventual) no aguantará mucho", comentó Trump a la cadena ABC.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, fue elegido este domingo en una sesión de la Asamblea de Expertos.

Mojtaba Jameneí es el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, fallecido el 28 de febrero durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

EEUU al ataque

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.

La ofensiva busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

En los ataques fallecieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.

(Sputnik)

