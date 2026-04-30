Apelación de la defensa de Moisés: absolución en juego y parricidio en duda.

En esa línea, sostuvo que el planteo de la apelación busca poner el foco en el contexto de violencia y trauma que atravesó la familia. “Consideramos que faltó un poco más profundizar en el análisis de esos elementos, de hacer hincapié en el trauma y en el daño que había padecido todo el núcleo, no solamente Moisés”, afirmó.

La abogada también hizo referencia a las secuelas del abuso y la violencia en el tiempo, incluso después de la muerte del agresor. “La vivencia traumática es algo que atraviesa el cuerpo y que va a atravesar las experiencias frente al mundo”, afirmó, subrayando el impacto prolongado de estas situaciones, especialmente cuando se originan en la infancia.

Uno de los puntos centrales de la apelación es la interpretación del requisito de peligro inminente al momento del hecho, que fue desestimado en la sentencia. Echetto cuestionó esa lectura y aseguró que no forma parte de las exigencias del artículo invocado. “No es un requisito del artículo 30, no es algo que se pida para encuadrar en esa situación”, indicó, y vinculó la norma con su modificación a partir de la ley 19.580, orientada a contemplar contextos de violencia sistemática.

En ese sentido, explicó que la normativa contempla escenarios en los que la agresión no necesariamente se manifiesta de forma inmediata. “Puede que justo en el momento que se defienden no había un golpe, no había una amenaza, pero sí estaba esa amenaza latente, sí estaba ese golpe en lo cotidiano”, sostuvo, y añadió que, a su juicio, el caso “encaja perfectamente en esa predicción”.

Respecto a las pruebas, señaló que existen antecedentes y testimonios que respaldan la existencia de violencia sostenida, incluyendo un expediente previo por delitos sexuales y declaraciones recogidas durante el juicio.

"Cuestionamos la figura de parricidio"

Como alternativa, la defensa planteó la recalificación del delito a homicidio simple, en caso de que no prospere la eximente. Echetto cuestionó la aplicación del agravante por el vínculo y puso en discusión la figura del padre en este caso. “Lo que cuestionamos es esta figura del parricidio, qué representaba, si realmente era necesario considerarlo un padre (…) o si en realidad era una persona más que generaba daño”, expresó.

Por otro lado, Echetto describió la situación actual de Martínez, quien cumple arresto domiciliario. Indicó que se encuentra acompañado por su entorno cercano, aunque afectado por la exposición pública del caso. “Está feliz de poder estar con su familia (…) pero también es una realidad que, por momentos, está todo el núcleo como muy afectado por algunas cosas que escuchan, que sale información que no es real, que no es verificada (...) están todos apoyándose entre sí”, señaló, y mencionó la importancia del acompañamiento terapéutico que Moisés pudo retomar.

Finalmente, adelantó que la resolución del tribunal podría conocerse en breve. “Pensamos que puede haber una resolución en los próximos días”, concluyó.