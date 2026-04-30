Las orientaciones y propuestas que se detallan en el documento elaborado en el Diálogo Social atienden una cantidad de aristas que refuerzan la matriz de protección social y cuidados de todos los uruguayos, comenzando por los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los hogares más vulnerables, los trabajadores, los padres y las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores. Es un documento claro, abarcativo y esperanzador que deberá transitar ahora el camino de las definiciones cuando el Gobierno dirima cuáles iniciativas requieren proyectos de ley o decretos y cuáles pueden implementarse mediante meras decisiones administrativas dentro del marco normativo vigente.
Los logros del Diálogo Social
La oposición no participó del Diálogo Social pero puso el grito en el cielo y se lanzó en campaña para oponerse a los acuerdos alcanzados.