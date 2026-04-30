Los logros del Diálogo Social

Propuestas y debate político

Algunas de las propuestas que surgen del Diálogo Social van a generar un duro debate político, donde cabe esperar una participación agresiva de los medios de comunicación, los empresarios y los analistas de la derecha. En lo que tiene que ver con la seguridad social, intentarán enfrentar las propuestas con el último plebiscito, como si el plebiscito hubiese hecho algo más que no aprobar una propuesta impulsada por las organizaciones sociales que difiere sustancialmente de los resultados del Diálogo (donde no se eliminan las AFAP, no se elevan las jubilaciones mínimas al valor del salario mínimo, no se pone en la Constitución una edad de retiro a los 60 años ni voluntaria ni menos obligatoria). En las propuestas que abordan las políticas sociales, sobre todo cuando intenten perfeccionar y ampliar políticas de transferencias, buscarán deslegitimarlas, cuestionarlas por asistencialistas, adjudicarles todos y cada uno de los problemas económicos que se padezcan, aunque no muevan la aguja del presupuesto, aunque ni siquiera se acerquen a los miles de millones de dólares de exenciones fiscales de las que gozan los empresarios e inversores, y atribuirles clientelismo o corrupción social, aún cuando sean transparentes, controladas y alejadas de todas las prácticas que hemos visto durante décadas en los territorios que gobiernan como si fueran feudos de su propiedad.