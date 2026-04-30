Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Estrategia Nacional de Desarrollo |

En Legítima Mañana

El gran desafío que viene: ¿Cómo se va a financiar el desarrollo en Uruguay?

El debate sobre el financiamiento de políticas públicas en Uruguay va a integrarse como parte central de la agenda de desarrollo sostenible.

Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).&nbsp;

Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En declaraciones al programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Dorrego contextualizó el momento actual del proceso, señalando que el lanzamiento formal del diálogo se dio recientemente con la participación del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, además de representantes empresariales, del PIT-CNT y del ámbito académico.

Visión estratégica orientada al desarrollo productivo

El jerarca explicó que, si bien el proceso ya venía desarrollándose desde hace meses, tuvo un punto de inflexión en diciembre de 2025, cuando el Parlamento consolidó institucionalmente este espacio a través de la Ley de Presupuesto. Allí se definió que la conducción recaería en la OPP, pero con una integración amplia de actores sociales y productivos.

En ese esquema, la ANDE cumple un rol técnico. Dorrego detalló que el organismo contribuye apoyando a la Secretaría Técnica del proceso, garantizando condiciones adecuadas para el intercambio entre los distintos sectores y aportando una visión estratégica orientada al desarrollo productivo.

“El desafío es pensar en el largo plazo, pero con una agenda de concreciones en el corto plazo”, afirmó. Según explicó, la estrategia no solo debe proyectar escenarios futuros, sino también traducirse en medidas aplicables en el presente, incluso dentro del año en curso y del actual período de gobierno.

El análisis del financiamiento no es un obstáculo

En ese sentido, Dorrego señaló que las discusiones de fondo —incluido el financiamiento— no deben verse como obstáculos, sino como componentes que fortalecen el proceso. Recordó que, desde la perspectiva de la ANDE, el desarrollo productivo se organiza en torno a tres grandes ejes: productividad, competitividad y sostenibilidad.

Es precisamente en este último donde el debate sobre cómo financiar el desarrollo adquiere mayor relevancia. “Es válida una discusión sobre el financiamiento para el desarrollo”, sostuvo, en alusión a la necesidad de construir acuerdos que permitan sostener políticas públicas de largo aliento.

Finalmente, el presidente de la ANDE indicó que el país hereda debates pendientes en esta materia, pero valoró que sean incorporados de forma explícita en la Estrategia Nacional de Desarrollo. A su juicio, lejos de ser un problema, estas discusiones constituyen una oportunidad para fortalecer la planificación y dotarla de mayor realismo y viabilidad.

Embed - #42 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

Temas

Te puede interesar