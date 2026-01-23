Peñarol por llegar a la final de la Copa de la Liga y Aguerre se pierde la Supercopa

Santiago Benítez fue expulsado ante el Cervecero y en su lugar ingresaría Julio Daguer.

Probables alineaciones

El probable equipo de Peñarol para esta noche sería con Leandro Díaz; Brian Barboza, Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Agustín González; Julio Daguer, Mateo Ureta; Dilan Flores, Brandon Álvarez, Lucas Peña; y Luciano González.

Del otro lado, el Sastre, dirigido técnicamente por el exfutbolista argentino Israel Damonte y que en octavos de final eliminó a Danubio y una ronda después a Albion.

Los titulares serían Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Agustín Aguirre, Fredy Martínez; Francisco Barrios, Agustín Amado, Gastón Ramírez; Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio y Franco Pérez.

El partido será arbitrado por Esteban Guerra, que estará acompañado en las bandas por Ernesto Hartwig y Sebastián Schroeder, y Juan Cianni como cuarto.

Aguerre se pierde la Supercopa

Una de las incorporaciones más importantes de Peñarol en este período de pases como lo es Washington Aguerre, se perderá la final de la Supercopa y las dos primeras fechas del Torneo Apertura. El arquero se suma a la lesión de Abel Hernández, por lo cual Diego Aguirre no tendrá a dos de sus principales figuras para el clásico del 1° de febrero. Tampoco estará el capitán Maximiliano Olivera lesionado en el partido ante River Plate argentino.

Desde que se cerró la vuelta del artiguense Aguerre a Peñarol, el aurinegro ya sabía que por copa Libertadores no iba a contar con el arquero en los dos primeros partidos de la fase de grupos y que también regresaba a Uruguay con una sanción a cumplir en el torneo doméstico.

En principio, desde filas aurinegras entendían que el arquero tenía dos encuentros de suspensión para cumplir dentro de la actividad local, pero una vez enviado el certificado de Transparencia Internacional desde Colombia, en Peñarol supieron que en lugar de dos juegos, el guardameta deberá cumplir con tres de sanción.