¿Qué le queda a los equipos que van por la obtención del Apertura?

El otro que está en la conversación es Peñarol, que en la noche del domingo estará jugando como visitante ante Wanderers en el Estadio Centenario. Luego de ese encuentro recibirán a Defensor Sporting para cerrar como visitantes ante Cerro Largo.

Por otro lado, tanto Nacional como Albion poseen chances matemáticas de pelear por la obtención del Apertura. Con nueve puntos en juego, se encuentran a ocho de Racing, por lo que suena difícil que puedan dar el batacazo.

El camino hacia el Apertura

Esto es lo que le queda a los tres equipos que van por el trofeo:

Racing (27 puntos)

Cerro Largo (V)

MC Torque (L)

Central Español (V)

Deportivo Maldonado (23 puntos)

Albion (L)

Cerro (V)

Boston River (L)

Peñarol (23 puntos)