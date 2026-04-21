¿Qué le queda a los equipos que van por la obtención del Apertura?

Entramos en la recta final del Torneo Apertura que tendrá este viernes el inicio de la antepenúltima fecha. Racing está en lo más alto de la tabla con cuatro puntos de ventaja respecto a sus perseguidores más cercanos que son Deportivo Maldonado y Peñarol.
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Caras y Caretas Diario
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El equipo dirigido por Chambian, sabe que este fin de semana puede consagrarse en caso de que se den una serie de resultados (ganar y que sus perseguidores pierdan). Este domingo desde las 15:30 estarán visitando a Cerro Largo en Melo, luego jugarán en el Roberto ante MC Torque y cerrarán su recorrido en el Apertura ante Central Español en el Parque Palermo.
Deportivo Maldonado, por su parte, jugará este sábado 15:30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel ante Albion. Luego deberá visitar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli para cerrar en su casa recibiendo a Boston River.
El otro que está en la conversación es Peñarol, que en la noche del domingo estará jugando como visitante ante Wanderers en el Estadio Centenario. Luego de ese encuentro recibirán a Defensor Sporting para cerrar como visitantes ante Cerro Largo.
Por otro lado, tanto Nacional como Albion poseen chances matemáticas de pelear por la obtención del Apertura. Con nueve puntos en juego, se encuentran a ocho de Racing, por lo que suena difícil que puedan dar el batacazo.
El camino hacia el Apertura
Esto es lo que le queda a los tres equipos que van por el trofeo:
Racing (27 puntos)
- Cerro Largo (V)
- MC Torque (L)
- Central Español (V)
Deportivo Maldonado (23 puntos)
- Albion (L)
- Cerro (V)
- Boston River (L)
Peñarol (23 puntos)
- Wanderers (V)
- Defensor Sporting (L)
- Cerro Largo (V)