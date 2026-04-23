Peñarol confirmó otra baja para el fin de semana

Siguen las malas noticias para Peñarol, que luego de conocerse el desgarro de Maximiliano Olivera y las distensiones musculares de Matías Arezo y Luis Angulo, se le suma en las últimas horas la ausencia de una pieza fundamental para Diego Aguirre.
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Eduardo Darias sufrió una lesión en el sóleo y quedó descartado para el encuentro del fin de semana ante Wanderers. Además, es duda para el encuentro de la próxima semana ante Corinthians por la Copa Libertadores.
De esta manera, Diego Aguirre deberá hacer muchos ajustes para el fin de semana, y mantiene ciertas incertidumbres para el partido de copa. Maximiliano Olivera está descartado para ambos encuentros; Luis Angulo, Matías Arezo, Lucas Ferreira, Eric Remedi y Eduardo Darias no jugarán este fin de semana y son duda para la Libertadores.