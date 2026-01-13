Hacete socio para acceder a este contenido

cafetería | Plot Twist |

Desayuno de terror en Tres Cruces

Pidieron café y asaltaron la cafetería a punta de pistola

La cafetería recién abría y solo había $600 en caja; tras amenazar a la dueña, las delincuentes huyeron hacia la terminal de Tres Cruces.

Lo que comenzó como una mañana tranquila terminó en segundos de tensión y miedo. Dos mujeres delincuentes entraron a desayunar a una cafetería de la zona de Tres Cruces y, tras consumir en una de las mesas, sacaron un arma y perpetraron una rapiña que sorprendió a la dueña del local.

El episodio ocurrió este lunes por la mañana en un comercio ubicado en el cruce de Mario Cassinoni y Eduardo Víctor Haedo. Según información policial, las mujeres actuaron con frialdad: pidieron un café, se sentaron, desayunaron sin levantar sospechas y, al finalizar, una de ellas se dirigió a la caja como cualquier clienta más.

Plot Twist

Pero cuando la propietaria, una mujer de 58 años, se disponía a cobrar, la situación dio un giro brusco. La clienta extrajo un arma de fuego y, mediante amenazas, exigió la recaudación del local. La cafetería acababa de abrir, por lo que en la caja solo había $ 600 destinados a cambio.

Con el botín en mano, las asaltantes huyeron rápidamente. Cámaras de seguridad del Ministerio del Interior las captaron ingresando a la terminal de ómnibus de Tres Cruces, donde se les perdió el rastro.

Afortunadamente, la dueña del local no resultó herida, aunque el susto fue mayúsculo. El comercio no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarma, un dato que ahora forma parte de la investigación.

