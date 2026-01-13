Lo que comenzó como una mañana tranquila terminó en segundos de tensión y miedo. Dos mujeres delincuentes entraron a desayunar a una cafetería de la zona de Tres Cruces y, tras consumir en una de las mesas, sacaron un arma y perpetraron una rapiña que sorprendió a la dueña del local.
Desayuno de terror en Tres Cruces
Pidieron café y asaltaron la cafetería a punta de pistola
La cafetería recién abría y solo había $600 en caja; tras amenazar a la dueña, las delincuentes huyeron hacia la terminal de Tres Cruces.