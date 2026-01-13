Pidieron café y asaltaron la cafetería a punta de pistola

mapa

Plot Twist

Pero cuando la propietaria, una mujer de 58 años, se disponía a cobrar, la situación dio un giro brusco. La clienta extrajo un arma de fuego y, mediante amenazas, exigió la recaudación del local. La cafetería acababa de abrir, por lo que en la caja solo había $ 600 destinados a cambio.

Con el botín en mano, las asaltantes huyeron rápidamente. Cámaras de seguridad del Ministerio del Interior las captaron ingresando a la terminal de ómnibus de Tres Cruces, donde se les perdió el rastro.

Afortunadamente, la dueña del local no resultó herida, aunque el susto fue mayúsculo. El comercio no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarma, un dato que ahora forma parte de la investigación.