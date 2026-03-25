Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Tango | música | teatro

Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera

"A media luz el corazón": tango, amor y nostalgia en un homenaje vivo al teatro ambulante

La nueva propuesta de Tango Teatro llega a Espacio Teatro con una historia íntima atravesada por la música rioplatense y el espíritu de los artistas itinerantes.

Nueva propuesta de Tango Teatro

Nueva propuesta de Tango Teatro
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El próximo 10 de abril se estrena “A media luz el corazón”, una obra de Tango Teatro que invita a sumergirse en un universo donde el amor y la melancolía dialogan al compás del dos por cuatro. Con funciones en la Sala Cristina Morán de Espacio Teatro, la puesta rescata la esencia de aquellos artistas ambulantes que, no hace tanto tiempo, recorrían pueblos llevando el tango como bandera cultural.

Un viaje emocional entre música y memoria

La historia sigue a dos personajes entrañables: una cantante y un guitarrista, definidos como “los últimos románticos” o quizá “los primeros tristes”. A través de su vínculo, la obra recorre distintos estados emocionales, entre la esperanza, la nostalgia y la persistente fe en el arte como salvación.

El espectáculo combina tangos clásicos con composiciones inéditas, cuyas letras pertenecen al dramaturgo y director Luis Vidal Giorgi, mientras que la música original es de Sergio Fernández Cabrera. Según el propio compositor, las piezas evocan el tango romántico de los años cuarenta, incorporando matices contemporáneos sin perder su raíz tradicional.

Una apuesta escénica con identidad propia

Con las actuaciones de Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera, la propuesta se completa con un equipo creativo que aporta sensibilidad y estética a la puesta. La dirección y dramaturgia de Vidal Giorgi articulan una experiencia que trasciende lo musical para construir un relato profundamente humano.

El estreno será el viernes 10 de abril a las 20:30 horas, con funciones los sábados y domingos durante el mes. Las entradas, a $600, están disponibles en boletería y a través de RedTickets. Una oportunidad para reencontrarse con el tango desde una mirada contemporánea y emotiva.

A media luz el corazon

Temas

Te puede interesar