"A media luz el corazón": tango, amor y nostalgia en un homenaje vivo al teatro ambulante

Una apuesta escénica con identidad propia

Con las actuaciones de Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera, la propuesta se completa con un equipo creativo que aporta sensibilidad y estética a la puesta. La dirección y dramaturgia de Vidal Giorgi articulan una experiencia que trasciende lo musical para construir un relato profundamente humano.

El estreno será el viernes 10 de abril a las 20:30 horas, con funciones los sábados y domingos durante el mes. Las entradas, a $600, están disponibles en boletería y a través de RedTickets. Una oportunidad para reencontrarse con el tango desde una mirada contemporánea y emotiva.