El próximo 10 de abril se estrena “A media luz el corazón”, una obra de Tango Teatro que invita a sumergirse en un universo donde el amor y la melancolía dialogan al compás del dos por cuatro. Con funciones en la Sala Cristina Morán de Espacio Teatro, la puesta rescata la esencia de aquellos artistas ambulantes que, no hace tanto tiempo, recorrían pueblos llevando el tango como bandera cultural.
Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera
"A media luz el corazón": tango, amor y nostalgia en un homenaje vivo al teatro ambulante
La nueva propuesta de Tango Teatro llega a Espacio Teatro con una historia íntima atravesada por la música rioplatense y el espíritu de los artistas itinerantes.