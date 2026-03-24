Departamento del Tesoro declaró a EEUU en bancarrota

El total de pasivos es ahora casi ocho veces superior al valor de los activos declarados. Los principales factores fueron un aumento de 2 billones de dólares en la deuda federal y los intereses a pagar (que ahora ascienden a 30,33 billones de dólares) y un aumento de 438.800 millones de dólares en las prestaciones a pagar a los empleados federales y veteranos (que ahora ascienden a 15,47 billones de dólares).

Seguridad Social de EEUU fuera de balance

La situación fuera de balance es aún más alarmante. La obligación de seguridad social no financiada a 75 años aumentó en 10,1 billones de dólares en un solo año, pasando de 78,3 billones de dólares en el año fiscal 2024 a 88,4 billones de dólares en el año fiscal 2025, impulsada principalmente por un incremento de 6,9 billones de dólares en los déficits proyectados de la Parte B de Medicare y un aumento de 2,5 billones de dólares para la Seguridad Social.

El Informe de Proyecciones Fiscales a Largo Plazo del Tesoro muestra que la brecha fiscal a 75 años se amplía del 4,3 % del PIB en el año fiscal 2024 al 4,7 % en el año fiscal 2025.

Si se añadieran los 88,4 billones de dólares en obligaciones fuera de balance a 75 años a los 47,8 billones de dólares en pasivos oficiales del balance, las obligaciones federales totales superarían ahora los 136,2 billones de dólares, aproximadamente cinco veces el PIB anual de EEUU.

Problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) emitió una opinión denegatoria sobre los estados financieros del gobierno estadounidense correspondientes al año fiscal 2025; este es el vigésimo noveno año consecutivo en que no ha podido determinar si dichos estados financieros presentan información fidedigna.

Esto se debe principalmente a graves y persistentes problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa y a deficiencias en la contabilidad de las transacciones interinstitucionales.