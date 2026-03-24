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Departamento del Tesoro declaró a EEUU en bancarrota

EEUU es "insolvente", concluyó el Departamento del Tesoro de ese país tras analizar los estados financieros consolidados correspondientes al año fiscal 2025.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) es insolvente. No es una exageración; es la conclusión que se desprende directamente de los estados financieros consolidados del Departamento del Tesoro correspondientes al año fiscal 2025, publicados la semana pasada en medio de un silencio casi total por parte de los medios.

Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025.

Es importante destacar que los 47,78 billones de dólares en pasivos declarados no incluyen las obligaciones no financiadas de los programas de seguridad social como la Seguridad Social y Medicare; estas se divulgan por separado en el Estado de la Seguridad Social (SOSI), que no figura en el balance general.

La posición consolidada del balance del gobierno, excluyendo el SOSI, se deterioró en casi 2,07 billones de dólares entre los años fiscales 2024 y 2025, alcanzando un asombroso saldo negativo de 41,72 billones de dólares.

El total de pasivos es ahora casi ocho veces superior al valor de los activos declarados. Los principales factores fueron un aumento de 2 billones de dólares en la deuda federal y los intereses a pagar (que ahora ascienden a 30,33 billones de dólares) y un aumento de 438.800 millones de dólares en las prestaciones a pagar a los empleados federales y veteranos (que ahora ascienden a 15,47 billones de dólares).

Seguridad Social de EEUU fuera de balance

La situación fuera de balance es aún más alarmante. La obligación de seguridad social no financiada a 75 años aumentó en 10,1 billones de dólares en un solo año, pasando de 78,3 billones de dólares en el año fiscal 2024 a 88,4 billones de dólares en el año fiscal 2025, impulsada principalmente por un incremento de 6,9 billones de dólares en los déficits proyectados de la Parte B de Medicare y un aumento de 2,5 billones de dólares para la Seguridad Social.

El Informe de Proyecciones Fiscales a Largo Plazo del Tesoro muestra que la brecha fiscal a 75 años se amplía del 4,3 % del PIB en el año fiscal 2024 al 4,7 % en el año fiscal 2025.

Si se añadieran los 88,4 billones de dólares en obligaciones fuera de balance a 75 años a los 47,8 billones de dólares en pasivos oficiales del balance, las obligaciones federales totales superarían ahora los 136,2 billones de dólares, aproximadamente cinco veces el PIB anual de EEUU.

Problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) emitió una opinión denegatoria sobre los estados financieros del gobierno estadounidense correspondientes al año fiscal 2025; este es el vigésimo noveno año consecutivo en que no ha podido determinar si dichos estados financieros presentan información fidedigna.

Esto se debe principalmente a graves y persistentes problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa y a deficiencias en la contabilidad de las transacciones interinstitucionales.

FUENTE: Fortune

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