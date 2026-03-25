Presidenta electa de Fuecys reimpulsa debate por el 1% y promueve consulta popular

En ese sentido, describió un escenario en el que las trabajadoras deben demostrar permanentemente su capacidad. “A las mujeres siempre se les exige estar dando prueba todo el tiempo su capacidad, cuando a la inversa no pasa”, sostuvo. Consultada sobre su experiencia personal, remarcó su estilo de conducción y las resistencias que enfrentó: “Demostré que nadie me puede venir a mandar y a decir lo que debemos hacer”, afirmó, y agregó que su gestión generó tanto adhesiones como cuestionamientos: “Fui la mujer más odiada en el transcurso de dos períodos en el cargo y la mujer más amada a su vez”.

Los énfasis de la gestión Borba

De cara a su presidencia, Borba identificó como uno de los principales desafíos los cambios en el mundo del trabajo, en particular el impacto de la tecnología y la precarización laboral. Advirtió que el sector ha perdido miles de puestos en los últimos años y que las condiciones de contratación se han deteriorado. “Estamos perdiendo muchísimos compañeros”, alertó, y recordó que durante la pandemia se perdieron 4.000 empleos que aún no se han recuperado.

Entre los reclamos más urgentes, señaló la reducción de jornadas completas y la proliferación de contratos de entre cuatro y seis horas, así como la sustitución de trabajadores con mayor antigüedad por personal más joven y con salarios más bajos. “Las 8 horas ya casi prácticamente en el comercio está muy escaso”, afirmó, y agregó que ese proceso se traduce en despidos con incentivos para abaratar costos laborales.

"Fuecys debe encabezar la discusión del 1% más rico"

En el plano político-sindical, Borba adelantó que su gestión acompañará las resoluciones del PIT-CNT, en particular el debate sobre gravar al 1% más rico de la población. Explicó que esa postura surge de una definición adoptada en el último congreso de la federación. “El congreso resolvió que la Fuecys debe estar encabezando la discusión del 1% más rico, que debemos estar presentes”, sostuvo.

La dirigente consideró que existe margen para avanzar en esa discusión, incluso a través de mecanismos como la consulta popular. “Margen siempre hay, lo hemos demostrado, querer es poder”, afirmó. Además, dado el estancamiento del debate por el 1%, que divide las aguas incluso en la interna del Frente Amplio, Borba afirmó la necesidad de incidir de "convencer a los compañeros del Frente Amplio", en el entendido de que "si nosotros queremos erradicar la pobreza infantil, esto sería muy importante para eso".