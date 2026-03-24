La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este martes se llevarán a cabo diversos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución, lo que afectará temporalmente el suministro de agua potable en zonas específicas de Montevideo, Canelones, San José y Soriano.
Por mejoras
OSE comunicó afectaciones en el suministro de agua en Montevideo y tres departamentos
Trabajos de OSE afectarán el servicio en Montevideo, Maldonado, San José y Soriano durante la mañana y primeras horas de la tarde de este martes.