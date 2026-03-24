OSE comunicó afectaciones en el suministro de agua en Montevideo y tres departamentos

La afectación también alcanzará a tres departamentos del interior. En San José de Mayo, el servicio se verá interrumpido de 08:00 a 13:00 en el área delimitada por las calles Bentancor, Zorrilla, Artigas y Figueroa. Por su parte, en la ciudad de Mercedes (Soriano), los trabajos afectarán la zona de Pense —a excepción de la Unidad N°24 del INR— hasta el mediodía. En el departamento de Maldonado, la ciudad de San Carlos también registrará un corte en el suministro en el mismo horario matutino.