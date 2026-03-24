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Sociedad

Por mejoras

OSE comunicó afectaciones en el suministro de agua en Montevideo y tres departamentos

Trabajos de OSE afectarán el servicio en Montevideo, Maldonado, San José y Soriano durante la mañana y primeras horas de la tarde de este martes.

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 Gastón Britos / FocoUy
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La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este martes se llevarán a cabo diversos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución, lo que afectará temporalmente el suministro de agua potable en zonas específicas de Montevideo, Canelones, San José y Soriano.

La información de OSE

Las tareas se concentrarán mayoritariamente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. En la capital, el organismo detalló dos áreas de intervención: en el barrio Gruta de Lourdes, el corte afectará el cuadrante de las calles Antillas, Los Ángeles, García Lagos y San Martín entre las 08:00 y las 14:00 horas; mientras tanto, en la zona de Colón (comprendida por Lezica, Rambla Costanera, V. Álvarez y Yamanú), la interrupción está prevista de 09:00 a 13:00.

La afectación también alcanzará a tres departamentos del interior. En San José de Mayo, el servicio se verá interrumpido de 08:00 a 13:00 en el área delimitada por las calles Bentancor, Zorrilla, Artigas y Figueroa. Por su parte, en la ciudad de Mercedes (Soriano), los trabajos afectarán la zona de Pense —a excepción de la Unidad N°24 del INR— hasta el mediodía. En el departamento de Maldonado, la ciudad de San Carlos también registrará un corte en el suministro en el mismo horario matutino.

OSE enfatizó que se trata de maniobras programadas esenciales para la optimización del servicio y recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias. Asimismo, se advierte que tras el restablecimiento del flujo de agua podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad, por lo que se sugiere dejar correr el grifo unos instantes antes de su uso.

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