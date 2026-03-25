Aprobación de Trump bajó al mínimo por guerra en Irán y precios de combustibles

Sin embargo, aunque entre los republicanos el descontento interno por su manejo del costo de vida pasó del 27% al 34%, la popularidad de Trump sigue sólida, con solo un 20% de desaprobación en su gestión general, una cifra estable desde la semana pasada.

Guerra impopular

Esta bajada se justifica por el rechazo generalizado de los ataques de EEUU e Israel contra Irán, una decisión que contradijo la promesa electoral de Trump de "evitar guerras estúpidas", según recuerda el medio.

Además, las disrupciones de los suministros de energía han resultado en un aumento global de los precios del combustible.

En EEUU, el precio medio de la gasolina ha crecido aproximadamente un dólar por galón (3,7 litros).

Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente también se han traducido en un menor respaldo de la población a la gestión de la economía y el costo de vida por parte de la Administración. Solo el 25% de los encuestados aprobó la gestión de Trump en materia de costo de vida, un eje fundamental de su campaña electoral de 2024.

Asimismo, la gestión económica de Trump cuenta con apenas un 29% de aprobación, marcando su punto más bajo y situándose por debajo de los registros de Joe Biden.

EEUU más inseguro

Un 46% de los encuestados cree que el conflicto contra Irán reducirá la seguridad del país norteamericano a largo plazo, mientras que solo el 26% piensa que la aumentará.

A pesar que Trump insinúa un pronto desenlace del conflicto bélico, Irán desmiente las negociaciones mientras EEUU ha informado sobre sus planes de reforzar su presencia militar en la zona con miles de soldados.