Piriápolis recibe a "Verano en Movimiento": música, tecnología y prevención para el cierre de la temporada

Desde las 17:00 h: Se habilitará un estudio de grabación móvil , una herramienta a disposición de quienes deseen explorar iniciativas vinculadas a la creación musical.

Desde las 20:00 h: El evento subirá el volumen con presentaciones de bandas locales y DJ en vivo.

De forma paralela, el público podrá participar en dinámicas educativas, incluyendo trivias y el uso de lentes de simulación, que permiten experimentar de manera segura cómo el consumo de alcohol y otras sustancias altera la visión, el equilibrio y el tiempo de reacción.

“Moverse para cuidarse es una actitud. Existe un punto de equilibrio entre pasar bien y proteger nuestra salud”, destacó González durante el lanzamiento.

Especial Carnaval: claves para un disfrute seguro

Ante la proximidad del feriado de Carnaval y la afluencia masiva a eventos, la campaña enfatiza cuatro pilares de prevención:

Evitar mezclas: No combinar alcohol o drogas con bebidas energizantes.

Hidratación constante: El consumo de agua es fundamental.

Protección solar: Uso de sombrero, lentes y protector.

Seguridad vial: Si consumes, no conduzcas.

Sobre Verano en Movimiento Es una campaña interinstitucional enfocada en la gestión de riesgos estivales, abarcando desde la prevención de siniestros de tránsito y ahogamientos hasta el cuidado de la piel y la prevención de incendios forestales.