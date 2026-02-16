La campaña interinstitucional Verano en Movimiento refuerza su presencia en el territorio nacional con una agenda cargada de actividades para lo que resta de la temporada estival. La próxima cita tendrá lugar en Piriápolis (Maldonado) este martes 17 de febrero, ofreciendo una propuesta que combina arte, tecnología y concientización.
Piriápolis recibe a "Verano en Movimiento": música, tecnología y prevención para el cierre de la temporada
Verano en Movimiento es una campaña enfocada en la gestión de riesgos, abarcando desde la prevención de siniestros de tránsito y ahogamientos hasta el cuidado de la piel y la prevención de incendios forestales.