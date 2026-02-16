Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
verano | prevención | Carnaval

experiencia diversa

Piriápolis recibe a "Verano en Movimiento": música, tecnología y prevención para el cierre de la temporada

Verano en Movimiento es una campaña enfocada en la gestión de riesgos, abarcando desde la prevención de siniestros de tránsito y ahogamientos hasta el cuidado de la piel y la prevención de incendios forestales.

Verano en Movimiento

Verano en Movimiento
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La campaña interinstitucional Verano en Movimiento refuerza su presencia en el territorio nacional con una agenda cargada de actividades para lo que resta de la temporada estival. La próxima cita tendrá lugar en Piriápolis (Maldonado) este martes 17 de febrero, ofreciendo una propuesta que combina arte, tecnología y concientización.

Victoria González, coordinadora de Prevención de la JND, presentó los detalles de esta iniciativa que busca que los ciudadanos disfruten del ocio de forma activa y segura. El despliegue continuará el 25 de febrero en El Pinar (Canelones) y culminará el 14 de marzo en San José de Mayo (San José).

Una experiencia interactiva y musical

En cada punto de encuentro, la jornada se dividirá en dos grandes momentos a partir de la tarde:

  • Desde las 17:00 h: Se habilitará un estudio de grabación móvil, una herramienta a disposición de quienes deseen explorar iniciativas vinculadas a la creación musical.

  • Desde las 20:00 h: El evento subirá el volumen con presentaciones de bandas locales y DJ en vivo.

De forma paralela, el público podrá participar en dinámicas educativas, incluyendo trivias y el uso de lentes de simulación, que permiten experimentar de manera segura cómo el consumo de alcohol y otras sustancias altera la visión, el equilibrio y el tiempo de reacción.

“Moverse para cuidarse es una actitud. Existe un punto de equilibrio entre pasar bien y proteger nuestra salud”, destacó González durante el lanzamiento.

Especial Carnaval: claves para un disfrute seguro

Ante la proximidad del feriado de Carnaval y la afluencia masiva a eventos, la campaña enfatiza cuatro pilares de prevención:

  • Evitar mezclas: No combinar alcohol o drogas con bebidas energizantes.

  • Hidratación constante: El consumo de agua es fundamental.

  • Protección solar: Uso de sombrero, lentes y protector.

  • Seguridad vial: Si consumes, no conduzcas.

Sobre Verano en Movimiento Es una campaña interinstitucional enfocada en la gestión de riesgos estivales, abarcando desde la prevención de siniestros de tránsito y ahogamientos hasta el cuidado de la piel y la prevención de incendios forestales.

Temas

Dejá tu comentario