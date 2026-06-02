Álvaro García: "Uruguay exporta con un volumen y nivel de sofisticación muy superior que hace dos décadas"

Asimismo, afirmó que las exportaciones representan “trabajo, innovación y futuro” para miles de empresas uruguayas y destacó la capacidad del país para integrarse al mundo y expandir sus oportunidades de desarrollo.

Articulación público-privada y apertura al mundo

García remarcó que, detrás de la evolución y la creciente sofisticación del sector exportador, existe una articulación permanente entre los sectores público y privado. “En ese proceso, la Unión de Exportadores ha cumplido un rol fundamental, con un diálogo permanente y constructivo”, sostuvo.

También señaló que Uruguay exporta actualmente bienes y servicios con un volumen y un nivel de sofisticación muy superiores a los de hace dos décadas.

“Hemos construido una economía más integrada al mundo, más sofisticada y mejor preparada para competir”, afirmó.

BROU: un banco sólido y cercano a las empresas

El presidente del BROU destacó que los resultados alcanzados durante 2025 reflejan la fortaleza de la institución, con sólidos niveles de solvencia, liquidez y eficiencia. Indicó que el banco cerró el año con activos superiores a los 25.400 millones de dólares y un patrimonio cercano a los 2.900 millones, con crecimientos de más del 12% respecto al ejercicio anterior.

Además, destacó el crecimiento sostenido del crédito, acompañado por mejores indicadores de liquidez y productividad, junto con una nueva reducción de la morosidad. “Hemos otorgado más créditos y más saludables”, afirmó García.

También señaló que el BROU continúa siendo una institución clave para el desarrollo económico y social del país, al combinar solidez financiera, liderazgo comercial y compromiso público.

Asimismo, García valoró la presencia territorial de la institución, con 130 sucursales en todo el país, así como el desarrollo de sus canales digitales. “Lo presencial y lo digital consolidan la cercanía, la eficiencia y la inclusión financiera”, expresó.

Impulso a la sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, anunció el éxito de la convocatoria destinada a financiar proyectos sostenibles, que recibió propuestas por casi 300 millones de dólares. De concretarse en su totalidad, implicarían un aumento superior al 50% en la cartera sostenible del banco.

Asimismo, sostuvo que el vínculo entre el BROU y la Unión de Exportadores adquiere una relevancia especial en un escenario cada vez más competitivo, porque permite generar herramientas concretas para acompañar a las empresas uruguayas y la transformación productiva del país. “El sector exportador es una prioridad para la institución”, enfatizó García.

En ese sentido, señaló que los desafíos actuales refuerzan la necesidad de continuar impulsando la internacionalización de las empresas uruguayas y aseguró que, ante las exigencias de adaptación, innovación y visión de largo plazo, el BROU seguirá siendo “un socio cercano, comprometido y confiable” para el sector.