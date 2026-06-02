La guerra con Irán terminó, según Marco Rubio

"La guerra no ha terminado. Y, sin embargo, el pueblo estadounidense ve cómo estamos perdiendo [dinero] en las gasolineras y con sus costos, y aun así este asunto todavía no se ha resuelto", continuó Booker.

Negociaciones entre EEUU e Irán en peligro, a pesar de dichos de Trump

A pesar de la frágil tregua declarada a principios de abril entre EEUU e Irán, la reciente situación en la región se ha caracterizado por ataques y amenazas mutuas.

El lunes, la agencia iraní, Tasnim, reportó que el equipo negociador del país persa suspendió las conversaciones y el intercambio de mensajes con EEUU en protesta por los ataques de Israel contra el Líbano, dado que una de las condiciones previas de las negociaciones para el alto el fuego también incluía el cese de las hostilidades contra la nación árabe.

En respuesta a estos informes, Trump afirmó que no habían recibido noticias de Irán sobre una posible suspensión de las conversaciones, aunque señaló que, si fuera cierto, estaría bien. "Sinceramente, me da igual si se acabaron. De verdad que me da igual; me da completamente igual", sostuvo el mandatario.

Sin embargo, posteriormente Trump indicó el lunes que mantuvo "una conversación muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien le prometió no enviar tropas a la capital libanesa, Beirut. Además, añadió que Israel y el movimiento chiita libanés Hezbolá acordaron poner fin a los ataques mutuos.

Tras ello, Trump anunció que "las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a buen ritmo".