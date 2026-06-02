Caso Jonathan Correa: Caggiani admitió que el Estado "no llegó a tiempo"

Autocrítica

No obstante, reconoció que el desenlace del caso obliga a revisar los mecanismos de respuesta institucional. "Cuando tenemos situaciones como esta, lo que da cuenta es que no llegamos a tiempo y tenemos que seguir revisando a ver cómo llegamos a tiempo", afirmó.

Caggiani también indicó que durante el último año el Estado intervino en unas 10.000 situaciones vinculadas a violencia contra adolescentes, y sostuvo que se han fortalecido las capacidades para abordar este tipo de problemáticas, aunque admitió que el caso de Jonathan Correa evidencia que aún existen desafíos pendientes.

El adolescente fue hallado sin vida el pasado 6 de marzo en una cuneta de Flor de Maroñas. Días después, la Justicia imputó a su padre por homicidio agravado y violencia doméstica. La investigación reveló una extensa historia de maltratos y denuncias que involucró a diferentes organismos estatales a lo largo de más de una década.