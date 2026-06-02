El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, comparecieron este martes ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para informar sobre la actuación del Estado en el caso de Jonathan Correa.
omisión del estado
Caso Jonathan Correa: Caggiani admitió que el Estado "no llegó a tiempo"
El presidente de ANEP y la fiscal de Corte comparecieron ante diputados para explicar la actuación del Estado luego de reiteradas denuncias.