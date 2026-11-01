Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

A 22 años del triunfo de 2004, el Frente Amplio recordó a Tabaré Vázquez

El Frente Amplio homenajeó a Tabaré Vázquez a 22 años de su primer triunfo electoral en la sede del club Progreso.

El Frente Amplio realizó un homenaje a Tabaré Vázquez.

El Frente Amplio realizó un homenaje a Tabaré Vázquez.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio recordó este fin de semana a Tabaré Vázquez al cumplirse 22 años del triunfo electoral de 2004, el que abrió la era progresista en Uruguay. La consigna del homenaje fue militante: “A un militante solo se lo homenajea militando”.

El Frente Amplio en la noche del 31 de octubre

La noche del 31 de octubre de 2004, entre los gritos de “festejen, uruguayos, festejen”, Vázquez encabezó los festejos de una ciudadanía que celebraba en las calles el triunfo histórico de la izquierda, tras 174 años de gobiernos de blancos y colorados. Ganó en primera vuelta, con el 51,67% de los votos. Aquella victoria abrió el camino a 15 años de gobierno del Frente Amplio.

“Un gigante humanista y de izquierda”

Entre quienes recordaron a Vázquez, Fernando Pereira recalcó que “Tabaré Vázquez y su gobierno vinieron a demostrar que se podía ganar, pero que también se podía transformar el Uruguay”. Para Fernando Pereira, aquel fue el comienzo del gobierno del cambio: “Ese gobierno de Tabaré iniciaba la era progresista, esa que cambiaría en buena medida la historia”.

El presidente de la fuerza recordó una conversación con Mario Cayota, quien presentó un libro sobre las transformaciones que se produjeron durante la presidencia de Vázquez. Y sostuvo que “todavía no tenemos real dimensión de lo que fue Tabaré para los uruguayos y, particularmente, para los frenteamplistas”. Lo definió como “un gigante humanista y de izquierda”, responsable de los destinos del país, pero también alguien que “se animó a revolucionar, a mover hasta las raíces de los árboles”.

Cosse y Bergara

La vicepresidenta Carolina Cosse afirmó que Vázquez “desterraba la lógica” de que “la economía es incompatible con la ética”. Bergara, por su parte, resaltó que el expresidente comprendió que “al pueblo uruguayo había que empezar a hablarle de otra manera”.

Te puede interesar