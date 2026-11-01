A 22 años del triunfo de 2004, el Frente Amplio recordó a Tabaré Vázquez

Entre quienes recordaron a Vázquez, Fernando Pereira recalcó que “Tabaré Vázquez y su gobierno vinieron a demostrar que se podía ganar, pero que también se podía transformar el Uruguay”. Para Fernando Pereira, aquel fue el comienzo del gobierno del cambio: “Ese gobierno de Tabaré iniciaba la era progresista, esa que cambiaría en buena medida la historia”.

El presidente de la fuerza recordó una conversación con Mario Cayota, quien presentó un libro sobre las transformaciones que se produjeron durante la presidencia de Vázquez. Y sostuvo que “todavía no tenemos real dimensión de lo que fue Tabaré para los uruguayos y, particularmente, para los frenteamplistas”. Lo definió como “un gigante humanista y de izquierda”, responsable de los destinos del país, pero también alguien que “se animó a revolucionar, a mover hasta las raíces de los árboles”.

Cosse y Bergara

La vicepresidenta Carolina Cosse afirmó que Vázquez “desterraba la lógica” de que “la economía es incompatible con la ética”. Bergara, por su parte, resaltó que el expresidente comprendió que “al pueblo uruguayo había que empezar a hablarle de otra manera”.