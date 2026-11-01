Faltan tres años para las elecciones nacionales y la discusión ya empezó. El disparador fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que en una entrevista en el programa En Clave País, de El País, aseguró que Luis Lacalle Pou será candidato presidencial y que él quiere que el Frente Amplio lo derrote. La frase provocó la reacción inmediata de dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que cuestionaron que un alto funcionario del Poder Ejecutivo se involucre en el debate electoral.
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Jorge Díaz dice que quiere ganarle a Lacalle Pou y la oposición lo acusa de meterse en la campaña
Jorge Díaz afirmó que se le puede ganar a Lacalle Pou y sostuvo que el Frente Amplio debe superar la búsqueda de un mesías e ir por un liderazgo colectivo.