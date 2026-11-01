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Política Luis Lacalle Pou |

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Jorge Díaz dice que quiere ganarle a Lacalle Pou y la oposición lo acusa de meterse en la campaña

Jorge Díaz afirmó que se le puede ganar a Lacalle Pou y sostuvo que el Frente Amplio debe superar la búsqueda de un mesías e ir por un liderazgo colectivo.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

 Foto: Dante Fernandez ./ FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Faltan tres años para las elecciones nacionales y la discusión ya empezó. El disparador fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que en una entrevista en el programa En Clave País, de El País, aseguró que Luis Lacalle Pou será candidato presidencial y que él quiere que el Frente Amplio lo derrote. La frase provocó la reacción inmediata de dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que cuestionaron que un alto funcionario del Poder Ejecutivo se involucre en el debate electoral.

Jorge Díaz: “Yo le quiero ganar”

Díaz sostuvo que el expresidente nacionalista es, a su entender, el único candidato que tiene hoy la Coalición Republicana. “Yo le quiero ganar”, afirmó, convencido de que el oficialismo puede construir una alternativa capaz de competir con él.

Cuando los cuestionamientos ya circulaban, el jerarca volvió sobre el tema. Dijo que quien encabezará la oposición será Lacalle Pou, algo que a su juicio no sorprende a nadie, y que el Frente Amplio y el gobierno quieren ganar las próximas elecciones y trabajarán para lograrlo.

Abdala: “una obsesión”

El diputado nacionalista Pablo Abdala fue de los primeros en responder. Aclaró que las declaraciones no constituyen una ilegalidad, pero las consideró inconvenientes por las responsabilidades institucionales de Díaz, que a su juicio debería concentrarse en sus funciones ejecutivas y mantenerse al margen de las disputas partidarias.

“Veo que hay una obsesión también con Lacalle Pou”, afirmó Abdala, y señaló que el expresidente aparece mencionado incluso cuando los dirigentes frenteamplistas analizan los problemas internos de su propia fuerza. Agregó que definir las candidaturas nacionalistas es una tarea del Partido Nacional y no de sus adversarios.

Da Silva y Robert Silva

El senador nacionalista Sebastián Da Silva respondió en redes sociales con ironía: esperaba que las discusiones sobre candidaturas comenzaran en el verano, pero algunos ya adelantaron el proceso. También cuestionó que el oficialismo dedique atención a la competencia electoral mientras tiene responsabilidades de gobierno.

Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva reclamó que las autoridades se concentren en los problemas actuales del país. Mencionó la seguridad pública, la educación, el trabajo y el empleo como los asuntos que deberían ocupar la atención prioritaria del Ejecutivo.

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