Jorge Díaz dice que quiere ganarle a Lacalle Pou y la oposición lo acusa de meterse en la campaña

Abdala: “una obsesión”

El diputado nacionalista Pablo Abdala fue de los primeros en responder. Aclaró que las declaraciones no constituyen una ilegalidad, pero las consideró inconvenientes por las responsabilidades institucionales de Díaz, que a su juicio debería concentrarse en sus funciones ejecutivas y mantenerse al margen de las disputas partidarias.

“Veo que hay una obsesión también con Lacalle Pou”, afirmó Abdala, y señaló que el expresidente aparece mencionado incluso cuando los dirigentes frenteamplistas analizan los problemas internos de su propia fuerza. Agregó que definir las candidaturas nacionalistas es una tarea del Partido Nacional y no de sus adversarios.

Da Silva y Robert Silva

El senador nacionalista Sebastián Da Silva respondió en redes sociales con ironía: esperaba que las discusiones sobre candidaturas comenzaran en el verano, pero algunos ya adelantaron el proceso. También cuestionó que el oficialismo dedique atención a la competencia electoral mientras tiene responsabilidades de gobierno.

Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva reclamó que las autoridades se concentren en los problemas actuales del país. Mencionó la seguridad pública, la educación, el trabajo y el empleo como los asuntos que deberían ocupar la atención prioritaria del Ejecutivo.