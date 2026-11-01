UTE inauguró el Anillo del Norte, que asegura abastecimiento a gran parte del país

Además, posibilita una mayor exportación de energía mediante las interconexiones internacionales con el sistema argentino y el brasileño, por medio de la conversora de frecuencia en Melo.

Plan director de UTE

La inauguración de este viernes 30 forma parte del Plan Director de UTE a 10 años, que prioriza la expansión de la red de transmisión, columna vertebral del sistema eléctrico nacional.

La infraestructura se extiende a lo largo de 564 kilómetros de líneas de extra alta tensión de 500 kV. De ellos, 213 kilómetros se extienden entre Melo y Tacuarembó, con 557 torres de 500 kV. En el tramo Tacuarembó–Chamberlain–Salto Grande, otras 960 torres de igual potencia unen 354 kilómetros.

El proyecto implicó obras complementarias que incluyen dos líneas adicionales de 150 kV para vincular la subestación Chamberlain con la red de 150 kV existente. Además de resolver las necesidades actuales, el Anillo del Norte está preparado para recibir nueva energía renovable y soportar demandas industriales y productivas.

Valoran ventajas

En la inauguración, realizada en la estación conversora de Melo, ubicada en el kilómetro 388 de la ruta n.º 8, en Cerro Largo, la presidenta del ente, Andrea Cabrera, dijo que se puso “el moño” a una obra de infraestructura única en Uruguay, que se empezó a pensar hace 10 años.

Además, valoró las ventajas que significará para el sistema eléctrico nacional y el carácter internacional de la obra, ya que unirá los dos puntos de interconexión. “Esto es soñar en grande, con un Uruguay interconectado”, sostuvo.

Cabrera también mencionó el futuro tercer corredor que unirá el centro del país con el sur, también de 500 kv, con el objetivo estratégico de incrementar en forma sustancial la capacidad de transporte de energía renovable (eólica y solar) entre los centros de generación del norte y los grandes centros de consumo del sur del país.