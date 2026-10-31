Angulo rescató un punto para Peñarol que puede perder la punta en soledad

Después llegó la jugada que cambió el partido. Un pase filtrado dejó a Facundo Labandeira mano a mano con Washington Aguerre, y el delantero definió con eficacia. En primera instancia se cobró posición adelantada, pero tras el chequeo del VAR el árbitro fue notificado de que estaba habilitado y sancionó el gol para el Bohemio.

Aguirre movió el banco en Peñarol

Con el 0-1 en contra, Aguirre fue al ataque desde el inicio del complemento: ingresó Lucas Ferreira por Germán Pezzella y Matías Arezo por el amonestado Eric Remedi. Con ese cambio Peñarol pasó al “doble 9”, con Arezo acompañando a Abel Hernández en la dupla de ataque.

El ajuste dio resultado. Angulo recibió de Jaime, encaró y definió con exactitud para el 1-1. El gol le puso fin a la racha adversa y le dio al equipo un punto que mantiene su ventaja en lo más alto de la Tabla Anual, aunque con una producción ofensiva que sigue generando dudas.

Liderzgo en riesgo

El empate deja sensaciones distintas. Peñarol sostiene por ahora el liderazgo y consiguió quebrar la sequía, pero dependió de un gol sobre el cierre y de un cambio de esquema para reaccionar. Wanderers, en tanto, se llevó un punto valioso en su lucha por no descender, aunque dejó pasar la chance de sumar de a tres. El aurinegro llegó a cuatro sin ganar y puede perder la cima en soledad de la Anual.