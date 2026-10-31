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Deportes Angulo | Club Atlético Peñarol |

Angulo rescató un punto para Peñarol que puede perder la punta en soledad

Peñarol perdía y en la hora Luis Angulo le dio el empate para rescatar un punto ante Wanderers y continuar con la sequía.

Peñarol rescató un valioso empate ante Wanderers.

Peñarol rescató un valioso empate ante Wanderers.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol no encontró el gol durante más de 280 minutos, y cuando parecía que volvía a quedarse sin respuestas apareció Luis Angulo. El colombiano definió con precisión tras un pase de Jaime y marcó el 1-1 ante Wanderers en el Parque Saroldi, en un partido que el equipo de Diego Aguirre pasó de la preocupación al alivio.

El encuentro se jugó en el Saroldi por la sanción que pesa sobre el Campeón del Siglo, y llegaba con el aurinegro golpeado por el 0-0 con Juventud en la fecha 12 y por la derrota ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. Con esos resultados, la cuenta sin convertir ascendía a 280 minutos. Del otro lado estaba un Wanderers conducido por Mathías Corujo, que venía de perder 1-0 con Progreso en el Parque Viera y pelea por la permanencia con Central Español, Danubio y el Gaucho.

Un primer tiempo con polémica y VAR

La primera mitad tuvo su cuota de VAR. Tras una infracción de Nicolás “Indio” Fernández sobre Renzo Sánchez, el árbitro Leodán González expulsó al volante de Peñarol. Llamado por el VAR, fue a revisar la jugada y cambió la roja por amarilla.

Después llegó la jugada que cambió el partido. Un pase filtrado dejó a Facundo Labandeira mano a mano con Washington Aguerre, y el delantero definió con eficacia. En primera instancia se cobró posición adelantada, pero tras el chequeo del VAR el árbitro fue notificado de que estaba habilitado y sancionó el gol para el Bohemio.

Aguirre movió el banco en Peñarol

Con el 0-1 en contra, Aguirre fue al ataque desde el inicio del complemento: ingresó Lucas Ferreira por Germán Pezzella y Matías Arezo por el amonestado Eric Remedi. Con ese cambio Peñarol pasó al “doble 9”, con Arezo acompañando a Abel Hernández en la dupla de ataque.

El ajuste dio resultado. Angulo recibió de Jaime, encaró y definió con exactitud para el 1-1. El gol le puso fin a la racha adversa y le dio al equipo un punto que mantiene su ventaja en lo más alto de la Tabla Anual, aunque con una producción ofensiva que sigue generando dudas.

Liderzgo en riesgo

El empate deja sensaciones distintas. Peñarol sostiene por ahora el liderazgo y consiguió quebrar la sequía, pero dependió de un gol sobre el cierre y de un cambio de esquema para reaccionar. Wanderers, en tanto, se llevó un punto valioso en su lucha por no descender, aunque dejó pasar la chance de sumar de a tres. El aurinegro llegó a cuatro sin ganar y puede perder la cima en soledad de la Anual.

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