Flavio Bolsonaro reapareció en redes y aseguró estar dispuesto a volver a competir por la Presidencia

«Papá, lo sé», respondió, según contó. Luego completó su relato con una apelación a la fe: «Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré: ahora sé lo que tengo que hacer».

Entre el drama familiar y la estrategia política

La narración no fue solamente una evocación de un momento íntimo. En medio de las dificultades judiciales que enfrenta Jair Bolsonaro y de la reconfiguración de su espacio político, Flavio buscó instalar una imagen de resistencia y continuidad familiar.

La escena de un padre entre lágrimas, un hijo que se prepara para enfrentar un destino adverso y una referencia a la voluntad divina conforman un relato que desplaza el foco desde las responsabilidades y los procesos judiciales hacia la dimensión personal y emocional del conflicto.

Pero el mensaje más importante de la transmisión llegó al terreno electoral. «Estoy listo para volver a presentarme a elecciones», afirmó el senador, dejando en claro que su salida de Brasil no implica, al menos en su discurso, un retiro de la disputa política.

Así, Flavio Bolsonaro intenta transformar una situación familiar y judicial compleja en una plataforma para reafirmar su protagonismo. La pregunta que queda abierta es si su regreso a la escena pública representa el comienzo de una nueva etapa política o una estrategia para mantener vigente el capital electoral construido por su padre.