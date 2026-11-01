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Mundo Flávio Bolsonaro | familia |

Mensaje desde Estados Unidos

Flavio Bolsonaro reapareció en redes y aseguró estar dispuesto a volver a competir por la Presidencia

El senador brasileño contó que su padre le advirtió sobre las consecuencias de la situación judicial que atraviesa y le expresó su preocupación por el futuro político de la familia.

Flavio Bolsonaro

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Por Redacción de Caras y Caretas

Flavio Bolsonaro volvió a escena. Lo hizo desde Estados Unidos, a través de una transmisión en Instagram, con un relato que combinó dramatismo familiar, referencias religiosas y un mensaje político: está dispuesto a volver a competir por la Presidencia de Brasil.

El senador y dirigente opositor a Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó la aparición pública para contar detalles de una conversación privada con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, antes de viajar a territorio estadounidense. Según su versión, el exmandatario pidió a sus custodios que abandonaran una de las salas donde cumple prisión domiciliaria para hablar a solas con él.

El momento, tal como lo reconstruyó Flavio, tuvo una fuerte carga emocional. Aseguró que su padre lo miró «con lágrimas en los ojos» y le lanzó una pregunta que presentó como una advertencia: «Ya sabés a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?».

«Papá, lo sé», respondió, según contó. Luego completó su relato con una apelación a la fe: «Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré: ahora sé lo que tengo que hacer».

Entre el drama familiar y la estrategia política

La narración no fue solamente una evocación de un momento íntimo. En medio de las dificultades judiciales que enfrenta Jair Bolsonaro y de la reconfiguración de su espacio político, Flavio buscó instalar una imagen de resistencia y continuidad familiar.

La escena de un padre entre lágrimas, un hijo que se prepara para enfrentar un destino adverso y una referencia a la voluntad divina conforman un relato que desplaza el foco desde las responsabilidades y los procesos judiciales hacia la dimensión personal y emocional del conflicto.

Pero el mensaje más importante de la transmisión llegó al terreno electoral. «Estoy listo para volver a presentarme a elecciones», afirmó el senador, dejando en claro que su salida de Brasil no implica, al menos en su discurso, un retiro de la disputa política.

Así, Flavio Bolsonaro intenta transformar una situación familiar y judicial compleja en una plataforma para reafirmar su protagonismo. La pregunta que queda abierta es si su regreso a la escena pública representa el comienzo de una nueva etapa política o una estrategia para mantener vigente el capital electoral construido por su padre.

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