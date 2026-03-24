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Política golpe | Argentina | memoria

¿Dónde están?

A 50 años del golpe: preparan multitudinaria movilización en Argentina por Memoria, Verdad y Justicia

Organizaciones de DDHH de la Argentina y agrupaciones políticas marchan a Plaza de Mayo a 50 años del Golpe, uniendo el reclamo de justicia con el rechazo al ajuste.

50 años del golpe en Argentina

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En una jornada de profunda relevancia histórica, cientos de miles de personas se movilizarán este martes hacia la Plaza de Mayo al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. Bajo la consigna central "Que digan dónde están", la convocatoria de este 24 de marzo trasciende el homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado para transformarse también en un masivo rechazo a las actuales políticas económicas del gobierno nacional.

El "reloj biológico" de la justicia

La dimensión del desafío judicial es crítica. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay más personas investigadas muertas (1.257) que condenadas (1.231). Esta "impunidad biológica" se ve agravada por las condiciones de detención: al 12 de marzo de 2026, 425 procesados gozan de prisión domiciliaria, presenciando los juicios desde sus hogares a través de pantallas.

"Ese reloj biológico existe y es triste que muera en su casa alguien que tendría que tener perpetua", lamentó Berta Horen, sobreviviente de la dictadura.

Expertas como la abogada Guadalupe Godoy y la fiscal Ana Oberlin advierten que las dilaciones no son solo una cuestión de tiempo, sino de voluntad política y judicial. Los juicios de lesa humanidad se extienden hoy un promedio de cuatro años, y en casos extremos como la causa "1 y 60" en La Plata, 15 de los 34 imputados fallecieron antes de recibir sentencia.

Un reclamo unificado en el centro porteño

La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro de una demostración de unidad sin precedentes. Los organismos históricos de derechos humanos —entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS y el CELS— iniciaron su concentración a las 14:00 horas en Avenida de Mayo, portando las imágenes de los desaparecidos bajo el lema: "A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha".

A la movilización se han sumado columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT), reafirmando su compromiso con la democracia, y agrupaciones políticas como La Cámpora, que realizó su tradicional caminata desde la ex ESMA, pasando por el lugar de detención de la expresidenta Cristina Kirchner.

El acto central está previsto para las 16:30 horas frente a una Casa Rosada vallada, donde referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel leerán un documento conjunto que establecerá paralelismos entre el plan económico de 1976 y las medidas vigentes del presidente Javier Milei.

Un grito federal de norte a sur

La conmemoración se replicará con masividad en todo el territorio nacional:

  • Córdoba: La marcha partirá a las 16:00 desde Colón y Cañada, marcada por la reciente identificación judicial de 11 víctimas del centro clandestino "La Perla".

  • Rosario: La movilización hacia el Parque Nacional a la Bandera denuncia "la entrega y la represión de hoy".

  • Mendoza: La concentración principal se realiza en San Martín y Garibaldi con cierre frente a la Casa de Gobierno.

  • Tucumán y Ushuaia: Desde el norte hasta el extremo sur del país, las plazas principales registran actos vespertinos exigiendo justicia y castigo a los culpables.

A medio siglo del quiebre institucional, las calles de Argentina vuelven a ser el escenario de una demanda persistente: mantener viva la memoria colectiva frente a los desafíos del presente.

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