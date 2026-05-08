Danza otra vez en el ojo de la tormenta: "no es negociable" quitar el tema de la investigadora

Y desde entonces en eso están blancos y frenteamplistas: tratando de ponerse de acuerdo pero, hasta ahora, sin éxito. La idea inicial era poner a votación la o las investigadoras el próximo lunes pero ante la falta de acuerdo decidieron postergarlo y fijaron el jueves como alternativa.

La diferencia entre blancos y frenteamplistas

La gran diferencia entre blancos y frenteamplistas es si incluir o no el caso Álvaro Danza dentro del objeto de la comisión. Los blancos entienden que incluir ese punto es condición necesaria para llegar a un acuerdo y en el Frente Amplio creen que es un tema que ya se abordó en el Parlamento con una interpelación.

Sin embargo, los blancos corren con una ventaja: están dispuestos a incluir en su moción buena parte de lo que plantea el Frente Amplio y con eso pretenden que los partidos menores acompañen su propuesta.

Desde Cabildo Abierto e Identidad Soberana dijeron que si no hay consenso para conformar una sola investigadora pero los blancos incluyen dentro de su propuesta lo que plantea el oficialismo están dispuestos a votar esa alternativa. Esa posibilidad ya fue conversada por los partidos de la oposición.

De esa forma, la oposición reuniría los votos necesarios para conformar una comisión investigadora que incluya el caso Danza dentro de su trabajo y el Frente Amplio deberá definir si la acompaña o no.