A último momento, AUF cambió condiciones del streaming en contra de Tenfield y consumidores del fútbol

Reunión caliente con un juicio en puerta

En tanto, la situación preocupa a Tenfield, puesto que en cinco días comienza la actividad oficial de 2026 y todavía hay muchos aspectos por definir. Ante este escenario límite, los abogados de Tenfield y la AUF se reunirán este miércoles 28 de enero.

Tenfield tendrá 30 días para firmar el acuerdo con la AUF una vez que reciba el documento, pero el inconveniente (provocado por la AUF) podría afectar la logística de la transmisión de los primeros partidos, puesto que Tenfield, al quedarse con la producción audiovisual es la que se encarga de poner la transmisión del partido en la pantalla de los distintos dispositivos.

Si para el próximo domingo (final de la Supercopa Uruguaya), la AUF contrata un servicio por fuera de la licitación para la producción audiovisual (de los 732 partidos de fútbol durante el año 2026) hasta que firme los contratos con Tenfield, se expondrá a incumplir los acuerdos ya establecidos en la adjudicación, lo que daría pie a un juicio por parte de Tenfield.

auf.jpg El TAS rechazó pedido de 9 clubes contra la AUF.

Cambio en condiciones del streaming (no será casteable) genera más tensión

Otro tema candente que se tratará en la reunión de este miércoles en la calle Guayabos es que el contrato que la AUF le envió a Tenfield por el streaming establece, según la empresa de Francisco Casal, que quienes adquieran el producto que vende Tenfield están obligados también a adquirir el cable (que lo ganó Torneos/Directv), para poder ver el fútbol en pantalla grande.

Para la empresa, ni en los pliegos de la licitación ni en las preguntas, que fueron la base para la redacción de los contratos, se estableció esa obligatoriedad y será uno de los temas que pondrán en la mesa mañana los abogados de Tenfield.

Desde la empresa, sostienen que ellos se comprometieron a la obligatoriedad de vender a todo el público dentro de su rubro, pero no a condicionar a sus clientes a que deban adquirir el producto del cable para poder ver el fútbol.

La jugada de último momento de la AUF fue establecer en los contratos de los derechos de streaming que tiene Tenfield hasta diciembre 2029, que el fútbol uruguayo no sea casteable, lo que significa que quienes adquieran el producto de la empresa no podrán ver los partidos en la pantalla de su televisión sino que lo podrán hacer exclusivamente en el teléfono.

Esto cambia las reglas de juego, debido que hasta diciembre de 2025, cuando Tenfield todavía tenía en exclusividad el cable y streaming, los productos de streaming sí se podían castear a la TV.