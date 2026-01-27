A último momento, AUF cambió condiciones del streaming en contra de Tenfield y consumidores del fútbol
Este miércoles en la calle Guayabos, habrá una tensa reunión entre abogados de Tenfield y la AUF, que a último momento cambió las condiciones para el streaming (no será casteable) y aún no envió contratos para la producción audiovisual y comercial.
Abogados de Tenfield y la AUF se reunirán en medio de un tensa situación comercial y legal.
A pocos días del inicio de la actividad oficial del fútbol uruguayo, la firma de los contratos de los nuevos acuerdos comerciales por los derechos de TV del fútbol uruguayo están trancados porque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) todavía no le envió a Tenfield dos de los cuatro documentos que deben firmar antes del inicio de la actividad.
AUF no envió los contratos a Tenfield para la producción y se arriesga a un juicio
Según consignó Referí con fuentes de la AUF y la empresa Tenfield, la asociación le envió a la empresa solamente los textos de los contratos de dos de los cuatro lotes que ganó en la licitación: el de los derechos de streaming y el de patrocinio, publicidad y merchandising, pero no envió hasta este martes de tarde los de producción audiovisual y producción comercial.
Desde la AUF, explicaron que aún no enviaron los documentos porque restan algunos aspectos técnicos de los contratos que debe resolver la consultora y que, de todas formas AUF y Tenfield, están en contacto para ir avanzando y que lo enviarán en las próximas horas. La consultora en cuestión ya había cometido un grave error al adjudicar a una empresa que no le correspondía.
Reunión caliente con un juicio en puerta
En tanto, la situación preocupa a Tenfield, puesto que en cinco días comienza la actividad oficial de 2026 y todavía hay muchos aspectos por definir. Ante este escenario límite, los abogados de Tenfield y la AUF se reunirán este miércoles 28 de enero.
Tenfield tendrá 30 días para firmar el acuerdo con la AUF una vez que reciba el documento, pero el inconveniente (provocado por la AUF) podría afectar la logística de la transmisión de los primeros partidos, puesto que Tenfield, al quedarse con la producción audiovisual es la que se encarga de poner la transmisión del partido en la pantalla de los distintos dispositivos.
Si para el próximo domingo (final de la Supercopa Uruguaya), la AUF contrata un servicio por fuera de la licitación para la producción audiovisual (de los 732 partidos de fútbol durante el año 2026) hasta que firme los contratos con Tenfield, se expondrá a incumplir los acuerdos ya establecidos en la adjudicación, lo que daría pie a un juicio por parte de Tenfield.
Cambio en condiciones del streaming (no será casteable) genera más tensión
Otro tema candente que se tratará en la reunión de este miércoles en la calle Guayabos es que el contrato que la AUF le envió a Tenfield por el streaming establece, según la empresa de Francisco Casal, que quienes adquieran el producto que vende Tenfield están obligados también a adquirir el cable (que lo ganó Torneos/Directv), para poder ver el fútbol en pantalla grande.
Para la empresa, ni en los pliegos de la licitación ni en las preguntas, que fueron la base para la redacción de los contratos, se estableció esa obligatoriedad y será uno de los temas que pondrán en la mesa mañana los abogados de Tenfield.
Desde la empresa, sostienen que ellos se comprometieron a la obligatoriedad de vender a todo el público dentro de su rubro, pero no a condicionar a sus clientes a que deban adquirir el producto del cable para poder ver el fútbol.
La jugada de último momento de la AUF fue establecer en los contratos de los derechos de streaming que tiene Tenfield hasta diciembre 2029, que el fútbol uruguayo no sea casteable, lo que significa que quienes adquieran el producto de la empresa no podrán ver los partidos en la pantalla de su televisión sino que lo podrán hacer exclusivamente en el teléfono.
Esto cambia las reglas de juego, debido que hasta diciembre de 2025, cuando Tenfield todavía tenía en exclusividad el cable y streaming, los productos de streaming sí se podían castear a la TV.