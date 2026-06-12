EEUU volvió a bombardear Venezuela y mató al líder del Tren de Aragua

El Tren de Aragua está calificado como “organización terrorista” por el gobierno de EEUU.

El mandatario destacó que la operación se coordinó estrechamente con Venezuela y aseguró que, como resultado de sus acciones, "los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2065604548765307074&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en Venezuela en el que murió Héctor "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua. pic.twitter.com/BOIRJ4GsUr — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 13, 2026

Buscado en Venezuela

Guerrero era el líder de la organización delictiva conocida como 'El Tren de Aragua', un grupo criminal desarticulado en Venezuela que estuvo instalado en el penal de Tocorón, estado Aragua, en la región central venezolana, hasta que sus líderes se vieron obligados a escapar del país.

'Niño Guerrero' era el maleante más buscado en Venezuela, e incluso pasó a engrosar la lista de delincuentes solicitados por las autoridades de EE.UU.

(En base a Sputnik y RT)