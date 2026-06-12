EEUU volvió a bombardear Venezuela y mató al líder del Tren de Aragua

A cinco meses del ataque a Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, las fuerzas militares de EEUU llevaron adelante un nuevo bombardeo en Venezuela, esta vez contra el líder del grupo Tren de Aragua, una acción coordinada con las autoridades del país sudamericano, dijo el viernes el presidente Donald Trump en un mensaje en redes sociales.
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Sobre Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido por su alias 'Niño Guerrero', pesaba un anuncio de recompensa de hasta U$S 5 millones por información que condujera a su captura o condena.
"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de EEUU lanzó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", escribió Trump en la red Truth Social.
El Tren de Aragua está calificado como “organización terrorista” por el gobierno de EEUU.
El mandatario destacó que la operación se coordinó estrechamente con Venezuela y aseguró que, como resultado de sus acciones, "los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar".
Buscado en Venezuela
Guerrero era el líder de la organización delictiva conocida como 'El Tren de Aragua', un grupo criminal desarticulado en Venezuela que estuvo instalado en el penal de Tocorón, estado Aragua, en la región central venezolana, hasta que sus líderes se vieron obligados a escapar del país.
'Niño Guerrero' era el maleante más buscado en Venezuela, e incluso pasó a engrosar la lista de delincuentes solicitados por las autoridades de EE.UU.
(En base a Sputnik y RT)