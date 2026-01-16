Enredadas negociaciones entre cables y canales abiertos de TV tienen de rehenes a los usuarios

Según indica DirecTV en su placa, la suspensión de las tres señales es producto de una acción de bloqueo de los canales abiertos representados por Equital S.A., que a su vez están detrás de los cables capitalinos Montecable, Nuevo Siglo y TCC.

Intrincadas negociaciones a tres bandas

El principal motivo de la suspensión es que los contratos entre los cableoperadores en cuestión y los canales de aire no se renovó de forma automática, debido a una nueva configuración por los derechos de televisación del fútbol uruguayo que desde el 1° de enero de 2026 pertenecen al consorcio DirecTV-Torneos y Competencias, información que ya estaba sobre la mesa desde el 4 de diciembre del año pasado, cuando el presidente del Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, informó la referida adjudicación en una videoconferencia.

Esto reconfiguró por completo la mesa de negociaciones por los contenidos que antes ofrecía Tenfield, por lo que ahora renegocia sus distintas señales de VTV sin el fútbol uruguayo, que era el producto más codiciado por los clientes, motivo por el cual las principales compañías de televisión para abonados que operan en Montevideo, junto a Punta Cable y otros cables del interior, resolvieron sacar de su programación las señales VTV y VTV Plus mientras se seguía con la negociación.

No obstante, con el inminente comienzo del Carnaval y el reinicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Tenfield logró cerrar acuerdos con Antel TV y Montecable.

En el primer caso, Antel TV transmitirá sin costo adicional las señales VTV, VTV Plus y FIX TV para todos los usuarios registrados que tengan conexión por redes de Antel (fija o móvil). Los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol que transmitan estas señales “podrán verse sin costo adicional por la aplicación Antel TV, al igual que el Concurso Oficial de Carnaval, durante los meses de enero y febrero, en forma promocional”, informó Antel en un comunicado.

“La iniciativa se alinea con el objetivo estratégico de posicionar a Antel como un hub de contenidos, con una propuesta fuerte en deporte, entretenimiento, producciones nacionales y cultura, que es lo que más valoran nuestros clientes”, indica la empresa estatal.

Por su parte, Montecable se desmarcó en este caso de Equital S.A. (empresa que nuclea a los tres principales cableoperadores de Montevideo) para poder ofrecer las señales de VTV a través de un acuerdo que también incluye los partidos del básquetbol uruguayo, las transmisiones oficiales del Carnaval y otros contenidos.

La polémica paquetización de Equital

Los canales abiertos privados 4, 10 y 12 tienen vínculos comerciales con Montecable, Nuevo Siglo y TCC a través de Equital S.A., con quienes por el momento no hay un acuerdo con DirecTV y Torneos y Competencias por el fútbol uruguayo, aunque algunas fuentes estiman que lo habrá en los próximos días (como ya se resolvió con algunos cables del interior).

Como parte de la negociación, los canales abiertos necesitan, para los informativos y los programas deportivos, las imágenes con los goles y compactos de los partidos, al tiempo que los canales abiertos también buscan hacer valer su posición en el mercado. En ese contexto, los cableoperadores de Montevideo nucleados en Equital S.A., que negocian en conjunto con los canales abiertos, quieren saber a qué precio accederán a ese producto para poder resolver cómo podrán hacer valer su programación.

La modalidad paquetizada bajo la que negocia la empresa Equital S.A. las señales de los tres históricos canales de aire privados del país reinicia una vieja polémica. En diciembre pasado, Equital S.A. se vio involucrada en una polémica tras los vencimientos de los contratos (el 30 de noviembre de 2025) con los cables del interior. La empresa comunicó que para mantener el servicio de acceso a estas señales en formato HD debían ajustar los precios a $185 mensuales por abonado, además de “estar al día con las obligaciones económicas” hasta el 31 de octubre. De lo contrario, se procederá “a gestionar la baja del servicio”, comunicó Equital S.A.

Ante esta situación, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) que nuclea a los cables del interior realizó una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), órgano que investiga y sanciona prácticas anticompetitivas (acuerdos de precios o venta atada) para proteger a los consumidores y fomentar mercados justos- para que dictamine una medida cautelar de “no innovar”, procurando que Equital no pueda modificar las condiciones de los contratos una vez vencidos.

En ese momento, el director de Observacom y exdirector nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, publicó en sus redes sociales que la “venta paquetizada” de los tres canales de aire a los cables conlleva ahora un “fuerte y unilateral aumento del precio por abonado: un 13,78%”, por arriba del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Consultado sobre el contexto actual de las negociaciones que lleva a cabo Equital S.A. tras el triple vencimiento de los contratos a fines de 2025 a los que catalogó de “una tormenta perfecta” en el mercado audiovisual, Gómez manifestó a Caras y Caretas que “es ilegal la actuación de Equital S.A. de paquetizar la oferta”.

Si bien la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia no ha restringido dicho accionar, informes técnicos del organismo advierten como “anticompetitiva” la modalidad empleada, sugiriendo que los cableoperadores puedan comprar los canales individualmente (sabiendo el precio de cada uno), y no solo en paquete.

En el caso de la disputa con los cables del interior, los técnicos del ente advirtieron “indicios de una situación de desventaja competitiva estructural entre un grupo determinado de operadores de televisión para abonados respecto a otros”.

El poder de los canales de aire privados

Un documento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) da cuenta de que los canales 4, 10 y 12 tienen características especiales: “Poseen alto reconocimiento, tradición, identidad cultural y arraigo social en Uruguay”.

Según un informe de Equital S.A., los tres canales de aire “detentan aproximadamente el 72% de la sintonía agregada del interior del país”. A su vez, el informe técnico de la Comisión Defensa de la Competencia del MEF dio cuenta de que “de los 1.000 programas más vistos del período pertenecen mayoritariamente a señales de Equital S.A., destacándose informativos, magazines, entretenimiento local, eventos nacionales y contenidos de proximidad”, por lo que se concluye que los tres canales de aire son un “insumo esencial para competir” en el mercado.

Al respecto, Gómez explicó que, a pesar de que “se ha montado toda una idea de que la televisión está muerta”, esto “es un ejemplo más” de que no es tan así.

Si bien “no está con la fuerza de antes” y ahora se puede ver “en pantallas diferentes”, el especialista consideró que la TV de aire “todavía tiene un espacio muy importante en el consumo de la gente, y en particular los informativos”.

“Cualquier operador que carezca de estas señales enfrenta una desventaja competitiva frente a sus rivales que sí las ofrecen”, mencionó el informe técnico de la Comisión de Defensa de la Competencia del MEF en diciembre pasado.