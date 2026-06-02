A un paso: Cancillería envía acuerdo Mercosur y Europa al Parlamento

Cancillería dio un paso decisivo en la estrategia de inserción internacional de Uruguay. El canciller Mario Lubetkin presentó formalmente ante la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el texto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) para iniciar su proceso de ratificación parlamentaria.