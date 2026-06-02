Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cancillería | acuerdo | Mercosur

Para la aprobación

A un paso: Cancillería envía acuerdo Mercosur y Europa al Parlamento

Cancillería envió al Parlamento el acuerdo Mercosur y Unión Europea para su ratificación, completando así el acceso preferencial a todo el mercado europeo.

Cosse recibe este martes el acuerdo Mercosur-UE de manos de Lubetkin.

Cosse recibe este martes el acuerdo Mercosur-UE de manos de Lubetkin.

 Foto: Sofía Torres / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Cancillería dio un paso decisivo en la estrategia de inserción internacional de Uruguay. El canciller Mario Lubetkin presentó formalmente ante la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el texto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) para iniciar su proceso de ratificación parlamentaria.

Con este hito, Uruguay se encamina a convertirse en el primer país del bloque en ratificar el documento, replicando el liderazgo ya demostrado con el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea (UE) el pasado mes de marzo.

“Podemos decir que hemos completado todo el mercado europeo, con sus diferentes peculiaridades”, celebró Lubetkin ante la prensa, destacando que la sinergia entre ambos acuerdos representa una oportunidad “extremadamente potente para el Uruguay del futuro”.

Un mercado de alto poder adquisitivo para el agro uruguayo

El acuerdo con el bloque EFTA —integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— abre "un nuevo mundo" de oportunidades arancelarias para la producción nacional, abarcando sectores clave de la economía:

  • Miel: Se consolidaron las bases para exportar al bloque con arancel cero.

  • Carnes: Principal foco de interés para el mercado de Islandia.

  • Granos, frutas y legumbres: Productos prioritarios para Suiza y Liechtenstein.

  • Energía y biocombustibles: Noruega ha manifestado un fuerte interés en la adquisición de biodiesel, aceites (excepto de oliva) y bebidas.

Asimismo, el canciller aprovechó la instancia para balancear los impactos inmediatos de la agenda comercial, destacando las primeras ventas de pescado y arroz hacia la Unión Europea concretadas en mayo, gracias a la aplicación provisoria de dicho convenio.

Temas

Te puede interesar