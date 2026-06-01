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Deportes Club Atlético Peñarol | Central | Campeón del Siglo

Cayó 1-0 en el Campeón del Siglo

Peñarol perdió con Central Español y desaprovechó la chance de alcanzar a Racing en la Anual

Peñarol volvió a perder de local y a jugar mal. Cayó 1-0 con Central Español y desaprovechó la oportunidad de alcanzar a Racing en la Tabla Anual.

Central le ganó 1-0 a Peñarol por el Intermedio.

Central le ganó 1-0 a Peñarol por el Intermedio.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el cierre de la tercera fecha del Torneo Intermedio, Central Español derrotó 1-0 a Peñarol en el Campeón del Siglo. El equipo dirigido por Diego Aguirre volvió a tener un rendimiento futbolístico preocupante y terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Ferreira y Remedi. También fue expulsado Matías Arezo que estaba en el banco de suplentes.

El equipo aurinegro perdió la punta de la serie A del Torneo Intermedio y desaprovechó la chance de alcanzar a Racing en la cima de la Tabla Anual. El gol de la victoria de los palermitanos lo marcó Lucas Pino en los descuentos.

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Brian Barboza, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Lucas Hernández; Jesús Trindade; Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt y Gastón Togni; y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre

CENTRAL ESPAÑOL:

Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Mateo Urrutia, Alejandro Villoldo y César Nunes; Marcos Montiel, Franco Muñoz e Isaac Méndez; Mariano Aguilera, Fernando Camarda y Santiago Sequeira.

DT: Diego Osella

Jueces: Hernán Heras, Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Santiago Motta. Del VAR se ocupan Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

Estadio Campeón del Siglo

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