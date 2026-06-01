En el cierre de la tercera fecha del Torneo Intermedio, Central Español derrotó 1-0 a Peñarol en el Campeón del Siglo. El equipo dirigido por Diego Aguirre volvió a tener un rendimiento futbolístico preocupante y terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Ferreira y Remedi. También fue expulsado Matías Arezo que estaba en el banco de suplentes.
Cayó 1-0 en el Campeón del Siglo
Peñarol perdió con Central Español y desaprovechó la chance de alcanzar a Racing en la Anual
Peñarol volvió a perder de local y a jugar mal. Cayó 1-0 con Central Español y desaprovechó la oportunidad de alcanzar a Racing en la Tabla Anual.