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Política Conexión Ganadera | Daniela Cabral | Concurso

Justicia concursal

Conexión Ganadera: Justicia confirmó el concurso necesario de Daniela Cabral

El Tribunal de Apelaciones determinó que la viuda de Gustavo Basso ejercía una actividad empresarial en Don Coraje y gestionaba ganado de Conexión Ganadera.

Daniela Cabral está imputada por estafa de Conexión Ganadera e investigada por otros delitos. &nbsp;

Daniela Cabral está imputada por estafa de Conexión Ganadera e investigada por otros delitos.

 
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Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno confirmó el concurso necesario de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso imputada por la estafa de Conexión Ganadera y es investigada por lavado de activos y otros delitos vinculado al faltante de ganado su empresa Don Coraje.

En el documento al que accedió Caras y Caretas, el tribunal analizó la labor de Cabral en la empresa Don Coraje (tomadora de ganado de Conexión Ganadera) y entendió que a la imputada le caben todas las responsabilidades apuntadas a esa empresa.

Sentencia_105-2026

La actividad de Cabral en Don Coraje

Don Coraje era la empresa que gestionaba los animales que -supuestamente- adquiría la sociedad dirigida por Pablo Carrasco y Gustavo Basso en calidad de tomadora de ganado.

El tribunal resolvió que el rol que Cabral ejercía en Don Coraje era el de empresaria; y entiende que la empresa es un actor decisivo y primordial del esquema empresarial que giró en torno a Conexión Ganadera.

En ese sentido, en su declaración, Cabral había informado tener un crédito de US$ 30 mil por un contrato de inversión ganadera, que se renovó varias veces desde el 2011, y que estuvo ligada a Conexión Ganadera.

Concursos del clan Basso-Cabral

Este mismo tribunal confirmó semanas atrás el concurso necesario para la herencia de Gustavo Basso en el marco del proceso por la quiebra de Conexión Ganadera; una medida que había sido suspendida en marzo de este año, por la Justicia.

En el documento de primera instancia, que fue impugnado en su momento, se había ordenado el concurso necesario sobre los bienes y el dinero dejado por Basso al morir.

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