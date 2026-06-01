Conexión Ganadera: Justicia confirmó el concurso necesario de Daniela Cabral

La actividad de Cabral en Don Coraje

Don Coraje era la empresa que gestionaba los animales que -supuestamente- adquiría la sociedad dirigida por Pablo Carrasco y Gustavo Basso en calidad de tomadora de ganado.

El tribunal resolvió que el rol que Cabral ejercía en Don Coraje era el de empresaria; y entiende que la empresa es un actor decisivo y primordial del esquema empresarial que giró en torno a Conexión Ganadera.

En ese sentido, en su declaración, Cabral había informado tener un crédito de US$ 30 mil por un contrato de inversión ganadera, que se renovó varias veces desde el 2011, y que estuvo ligada a Conexión Ganadera.

Concursos del clan Basso-Cabral

Este mismo tribunal confirmó semanas atrás el concurso necesario para la herencia de Gustavo Basso en el marco del proceso por la quiebra de Conexión Ganadera; una medida que había sido suspendida en marzo de este año, por la Justicia.

En el documento de primera instancia, que fue impugnado en su momento, se había ordenado el concurso necesario sobre los bienes y el dinero dejado por Basso al morir.