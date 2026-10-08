Abogado de víctimas de República Ganadera evalúa denunciar al Estado por inacción de Fiscalía

Decia lamentó que "de haberse tomado ciertas medidas cautelares que se pidieron en forma reiterada y que no se tomaron, seguramente se hubiera evitado la dispersión de bienes y de dinero que ahora es muy difícil recuperar. Entonces la situación es de extrema preocupación y es una pésima imagen que el Uruguay está dando como país".

"La explicación está dada con que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno está desarmada. No hay fiscal titular, tampoco los adjuntos están por diferentes razones", advirtió Decia. "Hoy fue una fiscal de Estupefacientes a tomar la audiencia, que hace muy bien su trabajo en la Fiscalía de Estupefacientes, pero nada tiene que ver con esto y fue a poner la cara por la Fiscalía", señaló.

Abogado evalúa denunciar al Estado por inacción de la Fiscalía

Por consiguiente, la audiencia de este jueves les dejó una sensación de "absoluta desolación", puesto "que no están siendo protegidos los derechos de los damnificados, y que el Estado no está representando ni a la sociedad ni a las víctimas, como tiene el deber de hacerlo", advirtió el defensor.

Decia indicó que "no nos sentimos representados ni tutelados en nuestros derechos por el Estado, en este caso por el titular de la acción penal que es la Fiscalía".

Por ese motivo, dijo que va a solicitar una reunión en la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento y está evaluando hacer una "demanda al Estado por la falta de servicio de Fiscalía", algo que plateó Decia en la propia audiencia.