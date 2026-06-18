Abuso opositor: récord de pedido de informes entorpecen la gestión del gobierno

La oposición está en pie de guerra con el oficialismo y busca por todos los medios complicarle la vida a la administración de Yamandú Orsi. Hay algunos datos que asustan y son complicados de entender. Uno claro ejemplo es el abuso en los pedidos de informes. La actual legislatura es, por lejos, la que más pedidos de informes ha cursado al Poder Ejecutivo, a 16 meses de haber comenzado. Al 31 de mayo de este año, senadores y diputados habían presentado en total 2.137 pedidos de informes a organismos del Poder Ejecutivo, de contralor y otros, según el Monitor Parlamentario del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.
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El aumento es de 63,8% respecto a la legislatura anterior. La cantidad de pedidos de informes venía en crecimiento, pero el salto más grande se dio en el actual período legislativo.
Pese a esta cantidad, la tasa de respuestas se mantiene alta, con 58%. Casi el 85% de los pedidos de informes provienen de la Cámara de Diputados y con una particularidad: Identidad Soberana es el partido que más pedidos ha cursado.
El ministerio que por lejos ha recibido más pedidos es Salud Pública (MSP), secretaría de estado que también tramita las solicitudes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En total ha recibido 326 pedidos. En segundo lugar aparece el Ministerio de Educación y cultura, con 203 pedidos, y en tercer lugar, el ministerio de Ambiente, con 185.
"Tronco en la rueda"
El gobierno considera que esta histórica proliferación de pedidos de informes afecta la gestión. José Carlos Mahía, dijo al semanario Búsqueda que hay un aumento "injustificado", que "marca la tónica de lo que ha sido la aposición en este período" y que "es bien comprobable con otras épocas en que habia mucha queja de que éramos un palo en la rueda". Con esa lógica, graficó, esto sería un "tronco". El jerarca dijo que su cartera está respondiento a todos los pedidos.
Por su parte, el director general del MSP, Rodrigo Márquez, dijo al semanario que la cantidad de pedidos "estorba" la getión, con el agravante de que varios parlamentarios terminan pidiendo información sobre un mismo tema.