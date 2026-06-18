Abuso opositor: récord de pedido de informes entorpecen la gestión del gobierno

El ministerio que por lejos ha recibido más pedidos es Salud Pública (MSP), secretaría de estado que también tramita las solicitudes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En total ha recibido 326 pedidos. En segundo lugar aparece el Ministerio de Educación y cultura, con 203 pedidos, y en tercer lugar, el ministerio de Ambiente, con 185.

"Tronco en la rueda"

El gobierno considera que esta histórica proliferación de pedidos de informes afecta la gestión. José Carlos Mahía, dijo al semanario Búsqueda que hay un aumento "injustificado", que "marca la tónica de lo que ha sido la aposición en este período" y que "es bien comprobable con otras épocas en que habia mucha queja de que éramos un palo en la rueda". Con esa lógica, graficó, esto sería un "tronco". El jerarca dijo que su cartera está respondiento a todos los pedidos.

Por su parte, el director general del MSP, Rodrigo Márquez, dijo al semanario que la cantidad de pedidos "estorba" la getión, con el agravante de que varios parlamentarios terminan pidiendo información sobre un mismo tema.