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Política plan B | Alejandro Sánchez | consejo

buscando oxígeno

Alejandro Sánchez dijo que hay un "plan B" por si la oposición no vota Rendición de Cuentas

Anunció, también, la construcción de un nuevo data center en Canelones y el acceso a créditos para enfrentar efectos del Niño.

Sánchez anunció el plan B en conferencia de prensa.

Sánchez anunció el "plan B" en conferencia de prensa.

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Por Redacción Caras y Caretas

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el gobierno tiene un "plan B" por si no hay acuerdo para votar la Rendición de Cuentas. Anunció la construcción de un nuevo data center y que el país cuenta con créditos para enfrentar efectos del Niño.

Sánchez dijo que, si bien el gobierno espera que los partidos de oposición voten la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo “tiene un plan B” para el caso de que este proyecto no obtenga la mayoría requerida para su aprobación.

Plan B y Rendición

“Si la forma de cuestionar al gobierno es privar a los uruguayos de estos recursos, tendremos que recurrir al refuerzo de rubros en varias áreas, pero quiero insistir con esto: la creación de cargos solo es materia presupuestal y en ese caso tendríamos dificultades para sumar 300 cargos de policía”, dijo.

Indicó que desde el Ejecutivo evalúan la respuesta que le darán al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por sus planteos para la Rendición de Cuentas. "No descartamos la posibilidad de conversar con el resto de las bancadas”, agregó.

Nuevo data center

Anunció, además, que se dio el visto bueno para la construcción de un data center de inteligencia artificial por parte de Antel que se ubicará en Canelones. Estará ubicado en la intersección de las rutas 5 y 48 y comenzaría a construirse durante el primer trimestre de 2027. Generaría unos 250 puestos de trabajo directos, además de aquellos indirectos.

La ubicación está determinada, agregó, porque "tenemos buena conectividad y tenemos la posibilidad de conectar a conexiones del cable submarino y redes de energía eléctrica que van a permitir darle sustentabilidad a este proyecto”.

Finalmente, anunció nuevos recursos para hacer frente a las consecuencias del fenómeno climático El Niño. Dijo que puede provocar inundaciones que desplacen a 25.000 personas por lluvias de hasta 500 milímetros cada 30 días.

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