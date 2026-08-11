Alejandro Sánchez dijo que hay un "plan B" por si la oposición no vota Rendición de Cuentas

Indicó que desde el Ejecutivo evalúan la respuesta que le darán al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por sus planteos para la Rendición de Cuentas. "No descartamos la posibilidad de conversar con el resto de las bancadas”, agregó.

Nuevo data center

Anunció, además, que se dio el visto bueno para la construcción de un data center de inteligencia artificial por parte de Antel que se ubicará en Canelones. Estará ubicado en la intersección de las rutas 5 y 48 y comenzaría a construirse durante el primer trimestre de 2027. Generaría unos 250 puestos de trabajo directos, además de aquellos indirectos.

La ubicación está determinada, agregó, porque "tenemos buena conectividad y tenemos la posibilidad de conectar a conexiones del cable submarino y redes de energía eléctrica que van a permitir darle sustentabilidad a este proyecto”.

Finalmente, anunció nuevos recursos para hacer frente a las consecuencias del fenómeno climático El Niño. Dijo que puede provocar inundaciones que desplacen a 25.000 personas por lluvias de hasta 500 milímetros cada 30 días.