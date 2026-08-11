En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el gobierno tiene un "plan B" por si no hay acuerdo para votar la Rendición de Cuentas. Anunció la construcción de un nuevo data center y que el país cuenta con créditos para enfrentar efectos del Niño.
buscando oxígeno
Alejandro Sánchez dijo que hay un "plan B" por si la oposición no vota Rendición de Cuentas
Anunció, también, la construcción de un nuevo data center en Canelones y el acceso a créditos para enfrentar efectos del Niño.