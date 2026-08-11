Uruguay recibe créditos para asistir a 25.000 posibles desplazados por El Niño

El Gobierno anunció este martes que recibirá créditos por U$S 750 millones de parte de organismos internacionales, para atender posibles desastres ocasionados por El Niño, fenómeno climático por el que 25.000 personas podrían verse desplazadas, entre otros perjuicios.
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"El Gobierno ha logrado establecer créditos contingentes con organismos internacionales por un monto de U$S 750 millones para atender la situación de desastres naturales que puedan ser ocasionados por la ocurrencia de El Niño", informó el secretario general de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en rueda de prensa.
Al mismo tiempo estimó "un total de 25.000 personas desplazadas, más de 5.000 evacuadas y con precipitaciones que podrían llegar hasta los 500 milímetros cada 30 días".
El promedio anual de precipitaciones en Uruguay es de 1.200 milímetros.
Solidaridad ante El Niño
"Vamos a tener que recurrir a la solidaridad, responsabilidad y compromiso del pueblo uruguayo para enfrentar esta situación, que tiene toda la previsión de ser muy severa, y tenemos los resguardos necesarios y económicos para poder atenderla", alertó Sánchez.
Los acuerdos son con Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y se trata de U$S 300 millones para este año y 450 millones para 2027.
Las autoridades creen que el fenómeno se concentrará en su forma más severa durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre, aunque no se descartan eventos adversos que lleguen hasta el mes de abril, con una probabilidad del 80%.