Uruguay recibe créditos para asistir a 25.000 posibles desplazados por El Niño

El promedio anual de precipitaciones en Uruguay es de 1.200 milímetros.

Solidaridad ante El Niño

"Vamos a tener que recurrir a la solidaridad, responsabilidad y compromiso del pueblo uruguayo para enfrentar esta situación, que tiene toda la previsión de ser muy severa, y tenemos los resguardos necesarios y económicos para poder atenderla", alertó Sánchez.

Los acuerdos son con Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y se trata de U$S 300 millones para este año y 450 millones para 2027.

Las autoridades creen que el fenómeno se concentrará en su forma más severa durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre, aunque no se descartan eventos adversos que lleguen hasta el mes de abril, con una probabilidad del 80%.