PITCNT: "Queremos que este gobierno avance, y que cumpla con las expectativas de nuestro pueblo"

También reivindicaron la importancia de la Estrategia Nacional de Desarrollo para superar el subdesarrollo y construir trabajo de calidad. Rechazaron que el gobierno adhiera al Acuerdo del Tratado Transpacífico, para evitar condicionantes a las compras estatales y privatización de empresas públicas. Valoraron la historia del movimiento sindical en Uruguay, con antecedentes a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20, y especialmente los 60 años del Congreso de unificación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Además el PITCNT anunció su acuerdo con la propuesta para gravar las ganancias de la banca privada que opera en el país, que Cabildo Abierto le entregó recientemente al presidente Yamandú Orsi. Y criticaron las tercerizaciones en el Estado, así como los contratos precarios, especialmente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde hay graves atrasos salariales. En cuanto al sector educativo, se volvió a hacer presente el reclamo histórico del 6% más 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para enseñanza, investigación científica y desarrollo.

Por último hicieron una invitación a concurrir a la manifestación del 14 de Agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, que organiza el Movimiento Estudiantil y que finalizará con un acto en la Plaza 1ero de Mayo. Y saludaron a la Asamblea General del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) que se realizará el jueves 13, en la que tienen previsto aprobar el preacuerdo del Convenio Colectivo con reducción de la semana laboral.

Discursos destacados

“En el último Congreso del PITCNT se aprobó un programa” que incluye una Reforma Laboral integral, una Reforma Tributaria de segunda generación y la creación de una Estrategia Nacional de Desarrollo “para dar soluciones a la población”, dijo Sommaruga.

La Reforma Laboral debe generar “trabajo de calidad para todos”, reduciendo el tiempo de trabajo semanal a través de una ley “que prevea su implementación en la negociación colectiva”, dijo. Por otro lado apuntó “contra las tercerizaciones” y sostuvo que “deben ser desmontadas”. Cuestionó “la exposición de la población y los trabajadores a agrotóxicos”, y pidió por “formación permanente” ante los cambios tecnológicos.

Destacó la importancia de la “inclusión social de mujeres, jóvenes, afrodescendientes, disidencias sexuales y personas con discapacidad”. Y reclamó “un aumento general de salarios, especialmente los más sumergidos, ante la realidad de que los alquileres cuestan más de la mitad de un Salario Mínimo Nacional”

En cuanto a la Reforma Tributaria el sindicalista de la educación dijo que “apunta a revertir la desigualdad estructural”, donde el 1% más rico del país concentra el 80% de la riqueza, y tiene el equivalente a 70% del PBI en cuentas del exterior. “Se trata de 60 mil millones de dólares”, aseguró. Por otro lado, mencionó la relevancia del combate a la evasión y la elusión fiscal (dos mecanismos diferentes, uno ilegal y otro legal, por los cuales se evita pagar determinados impuestos), así como a las exoneraciones fiscales a emprendimientos no estratégicos.

"Que se acaben las vacaciones fiscales para los millonarios y que avance el impuesto del 1% para los más ricos”, lanzó bajo aplausos. “No hay que estar tan feliz por la palmadita” del Fondo Monetario Internacional (FMI) “porque el que va a estar siempre al costado del fogón sosteniendo la olla popular y las luchas es el movimiento sindical, no el FMI”, agregó.

Según Sommaruga ante cualquier reclamo, la lógica imperante es la de que los “privilegios de los ricos son normales, pero los derechos de los trabajadores no”. El dirigente señaló la necesidad de “pagar impuestos por incorporar tecnología” para que “no se esclavice a los trabajadores”. El “aumento de la productividad, no debería estar ligado al aumento de la edad de retiro”, subrayó.

Por último en relación a las políticas de desarrollo sostuvo que “fracasó el paradigma de la inversión extranjera directa”. Reivindicó el rol del Estado y de sus empresas “en la organización y planificación de la economía”. Y destacó la importancia de trabajar en profundidad “la Estrategia Nacional de Desarrollo”, sin perder de vista “que los acuerdos están para cumplirse”.

La negociación colectiva

El dirigente bancario realizó un llamado a la defensa de la negociación colectiva, particularmente ante la inclusión de Uruguay en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Junto con países que incumplen derechos laborales, con explotación infantil y vejámenes increíbles”, criticó. Y rechazó el Acuerdo Transpacífico para no repetir las experiencias “de Chile y Ecuador”.

Además, señaló al Estado uruguayo por “informar en vez de negociar, ante cambios en el sector público por la Rendición de Cuentas”. El PITCNT “comparte las prioridades del gobierno”, pero no coincide con “las formas de financiamiento”, manifestó. “891 millones de pesos” de reasignaciones provienen “de la eliminación de vacantes en lugares como el Clemente Estable, el Mides o el Ministerio de Ganadería”, apuntó. “El presupuesto se va a financiar con el debilitamiento de las políticas públicas y de menores controles en áreas claves”, argumentó. Por eso se rechaza la reducción de vacantes de ingreso y ascenso en los organismos del Estado.

Ford cuestionó a las cámaras empresariales que rechazaron dialogar en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre “la reducción de la jornada laboral”, y argumentó la sobre la necesidad de “un Diálogo Nacional para la Salud” para atender las dificultades que atraviesan mutualistas como el Casmu.

“Queremos que este gobierno avance, y que cumpla con las expectativas de nuestro pueblo”, finalizó.

Los cuidados

Entre tanto Martínez reflexionó sobre la importancia de las políticas de cuidado para enfrentar desigualdades; como el peso del trabajo no remunerado sobre las mujeres. “El cuidado de las personas que requieren apoyo” como los adultos mayores, las infancias, las personas en situación de discapacidad “siguen yendo sobre las mujeres”, expresó. “Somos nosotras las que nos quedamos con menos tiempo” para la vida social o política, para estudiar “o para tener autonomía económica”, manifestó.

“Las estadísticas siguen diciendo y confirmando que los salarios sumergidos y las personas más pobres en términos de desigualdad” siguen siendo las mujeres, “un 70 por ciento de los hogares pobres tienen una mujer como referente”, analizó. “Las brechas salariales por sexo muestran” que en promedio los hombres “siguen percibiendo remuneraciones superiores al 27% de nosotras”, evaluó.

Sostuvo que “las políticas de inclusión laboral” como las cuotas que instaló la Ley de Promoción del empleo a personas con discapacidad en el ámbito privado, y en el empleo público “son importantes”. Una de cada tres personas con discapacidad “vive en hogares sin servicios básicos, ni vivienda digna o agua potable”, lamentó. Niños, niñas y jóvenes “quedan por fuera del sistema educativo por no tener apoyo suficientes”, subrayó. En ese sentido también llamó a reconocer las dificultades “que sufren en la actualidad los trabajadores migrantes”, en un país como el uruguayo “que está formado por la inmigración”.

La seguridad social

“Este pueblo se ha enfrentado a quienes pretenden una Seguridad Social en clave de negocio para el beneficio de unos pocos”, comentó Martínez. “Es preocupante el peso creciente de estos actores en las capacidades soberanas de nuestro pueblo, que determinan su futuro”, transmitió.

“Nos movilizamos porque los acuerdos en el diálogo social están para cumplirse”, lanzó. “No se entiende que se vaya para atrás” por parte del gobierno en “un aspecto regulatorio, que si bien es insuficiente, apunta a una dirección correcta”, justificó.

Quedan planteadas “algunas interrogantes que no podemos dejar de lado”, aseguró. Por qué las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) “siguen cobrando comisiones de dinero de los trabajadores antes de desarrollar inversión alguna”, y quien va a garantizar a los trabajadores “el retorno de las inversiones de las AFAP en el exterior”, concluyó.